Melvin Ajinça a « encore beaucoup de choses à apprendre » avant d’arriver en NBA

Pour la deuxième année consécutive, Melvin Ajinça participe à la Summer League sous les couleurs des Dallas Mavericks, la franchise qui l’a sélectionné lors de la Draft 2024.

Néanmoins, le cousin d’Alexis Ajinça n’a, pour le moment, pas encore effectué ses débuts en NBA avec la franchise texane car il a évolué la saison dernière du côté de l’ASVEL où il tournait à 7.3 points de moyenne en Betclic Elite.

Un exercice dans l’Hexagone que le Français a jugé utile pour son développement : « Je pense que c’était la meilleure option pour moi. Jouer en EuroLeague est une bonne expérience. C’est un style de jeu différent [par rapport à la NBA], mais il y a vraiment un bon niveau. J’ai pu beaucoup apprendre, faire attention aux détails sur et en dehors du terrain, améliorer mon tir et devenir un meilleur défenseur. Maintenant, j’essaye d’aider mes coéquipiers et d’être meilleur chaque jour. »

Apprendre de Cooper Flagg

De retour avec Dallas pour la Summer League de Las Vegas, Melvin Ajinça n’aborde pas ce retour dans l’optique d’avoir tout de suite une place dans l’effectif des Mavericks.

« J’ai encore beaucoup de choses à apprendre » confie-t-il. « Mais je reste prêt chaque jour. Je travaille dur et je continue de faire attention aux détails, en attaque et en défense, je sais que c’est ce qui va faire la différence. »

Melvin Ajinça n’a pas encore eu l’occasion de fouler les parquets de cette Summer League à cause d’une blessure à l’aine qui l’a empêché d’être en tenue face aux Lakers. Toutefois, son entraîneur Josh Broghamer apprécie l’énergie apportée par le joueur de l’ASVEL.

« C’est un compétiteur », affirme Josh Broghamer. « Il joue dur, il peut défendre plusieurs postes et il n’a pas besoin du ballon pour peser sur le jeu. Il parle beaucoup également et ce n’est pas quelque chose qu’on attend d’un joueur qui joue à l’international. »

Si, pour le moment, Melvin Ajinça est toujours sous contrat avec l’ASVEL, il a déjà eu l’occasion de travailler avec celui qui pourrait être son futur coéquipier : Cooper Flagg.

« Pour être honnête, je peux apprendre beaucoup de lui »avoue le Français. « Il est polyvalent, il sait tirer et bien défendre. Tout le monde peut apprendre de lui et en plus, il est encore jeune donc il va s’améliorer. »