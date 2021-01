23 janvier 2015 : Klay Thompson entre dans l’histoire !

Janvier 2015, Klay Thompson aimerait connaître sa première sélection au All-Star Game. Alors l’arrière, qui a été élu joueur de la semaine à l’Ouest le 12, va ce 23 janvier sortir le grand jeu face aux pauvres Kings pour convaincre les votants avec ce nombre fou de 37 points en un quart-temps, dont 18 d’affilée et un sans faute aux tirs : 13/13 dont 9/9 à 3-points !



Le tout dans toutes les positions, et parfois à l’instinct. Même lui n’en revenait pas, se prenant la tête à deux mains lors d’un temps-mort.

« Je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé. C’était complètement dingue » confiera-t-il après le match. « En fait, j’ai pris plein de mauvais tirs, mais j’avais décidé de continuer jusqu’à ce que j’en rate un. »

Sacramento menait avant le coup de chaud de Thompson…

Le plus incroyable, c’est que jusque-là le match était équilibré, et que Sacramento jouait les yeux dans les yeux avec les Warriors grâce aux 28 points et 11 rebonds de DeMarcus Cousins. Menés seulement de cinq points à la pause après avoir explosé en début de match (22-2), les Kings avaient même pris l’avantage au début du 3e quart-temps (58-56) à la faveur d’un 7-0. Le tout sans Rudy Gay, expulsé en première mi-temps.

Et puis, Thompson a mis un 3-points, puis deux… et Golden State repasse devant (66-64). La suite est un moment de grâce : Thompson, comme un grand, colle un 11-4 aux Kings pour faire le break (77-68). Sacramento prend un temps-mort pour stopper l’hémorragie. Mais c’est pire puisque Thompson va inscrire les 18 prochains points de son équipe ! L’Oracle Arena est debout. Ses coéquipiers l’entourent. Sacramento n’est pas acteur, mais spectateur d’un exploit historique. En dix minutes, le score est passé à… 97-73 !

Le dernier quart-temps ne sera évidemment qu’une formalité. Il écrase son record personnel, qui explosera un peu moins de deux ans plus tard dans une nouvelle soirée de folie : 60 points en 29 minutes, avec seulement 11 dribbles…