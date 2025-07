Un peu comme Tyrese Haliburton, Jayson Tatum a été le grand perdant de ces derniers playoffs. Le rythme effréné de la NBA a fini par rattraper les deux superstars, victimes d'une rupture du tendon d'Achille au pire moment.

Malheureusement, les équipementiers qui ont misé gros sur eux doivent cravacher pour assurer le service après-vente, de la JT3 pour Jordan Brand et aussi de la Hali 1 de Puma, qui devait être l'événement sneakers de la rentrée.

S'agissant de la Jordan Tatum 3, voici un neuvième coloris « Tie Dye » pour essayer de maintenir la troisième chaussure signature de l'ailier des Celtics sur le devant de la scène. La paire est donc recouverte de motifs « Tie Dye » assortis de finitions en bleu et orange, notamment pour faire ressortir le « Jumpman » et le logo « JT » présent sur la languette. Sur le talon, on retrouve également en blanc l'inscription « Cloud 0 » sur la tirette ainsi que le numéro 0 en orange.

La Jordan Tatum 3 « Tie Dye » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.