Pour Vince Carter, le « savoir » sera le principal avantage des Warriors

En marge de « The American Century Championship », ce tournoi de golf des célébrités auquel participe Stephen Curry, le lauréat 2023, Vince Carter a notamment été invité à parler de la future saison des Warriors, l'équipe de son adversaire de la semaine.

Car, en grand amateur golf, « Vinsanity » participe également à cette compétition et il en a donc profité pour indiquer pourquoi il se voulait confiant pour l'exercice 2025/26 des « Dubs », pourtant vieillissants et peu actifs sur le marché des transferts et de la « free agency ».

« Ils ont un avantage, car ils possèdent le savoir » estime-t-il ainsi. « On regarde toujours l'âge en se disant : ‘Oh, ils ne peuvent plus y arriver… Pourront-ils le faire ?', etc, etc. Mais regardez juste leur connaissance du jeu. […] Moi, et je parle uniquement de ma situation personnelle, quand je jouais entre le milieu et la fin de ma trentaine, je ne sautais peut-être plus aussi haut et je ne courais peut-être plus aussi vite que les jeunes, mais grâce à mon savoir, je pouvais surpasser les autres. Tu peux avoir toute l'explosivité et les qualités athlétiques du monde, mais on sait également ce que ces gars-là [Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler] sont capables de faire. »

Entourer au mieux les « anciens »

Pour ce qui est de la longévité et de la productivité malgré le poids des années, Vince Carter est plutôt bien placé pour parler. Avec 22 saisons au compteur, il reste encore (pour quelques mois…) le recordman en la matière. Retraité à 43 ans, il faisait toujours partie des meilleurs remplaçants de la ligue à 35 ans passés, avec les Mavericks par exemple en 2012/13 et 2013/14.

Ce ne sont donc pas les 37 ans de Stephen Curry, les 36 ans (à venir) de Jimmy Butler et les 35 ans de Draymond Green qui le feront douter de Golden State. Même si, forcément, tout ne pourra pas non plus dépendre que d'eux, obligeant le « front office » à faire le nécessaire autour.

« D'après moi, il faut un mélange de tout » poursuit le Hall of Famer, aujourd'hui âgé de 48 ans. « Ils ont déjà cette présence de vétérans, cette expérience, que beaucoup d'équipes recherchent. Maintenant, il faut les entourer avec des jeunes, qu'il faudra guider, mais tu ne peux pas attendre qu'ils fassent tout chaque soir. Attendre de Stephen, Draymond voire Jimmy Butler qu'ils fassent tout dès le début de saison, ce n'est pas ce qu'il faut. J'en aurais plutôt besoin pour plus tard, car ces trois-là savent ce que ça implique en playoffs et ils savent gérer ça, donc je voudrais justement préparer mes jeunes joueurs pour ça. »

Outre Stephen Curry et Vince Carter, on peut noter les participations de Zach LaVine, Alex Caruso, Seth Curry, Charles Barkley, Grant Hill ou encore Dell Curry à cette édition 2025 du « American Century Championship ».