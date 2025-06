Stephen Curry va retrouver le tournoi de golf des célébrités

En 2023, Stephen Curry avait ajouté une ligne à son palmarès. Mais pas dans la colonne basket : dans celle du golf. Grand amateur de ce sport, le meneur de jeu des Warriors avait remporté le tournoi des célébrités, connu sous le nom de « American Century Championship », en étant décisif à la fin, lors du 18e et dernier trou.

« Je ne fais pas cela pour gagner ma vie, c’est donc quelque chose dont vous rêvez. Cela fait presque dix ans que je participe à ce tournoi et j’ai maintenant un trophée à montrer. C’est vraiment spécial », avait alors commenté Stephen Curry.

Sauf que le MVP des Finals 2022 n’avait pas pu défendre son titre l’année suivante. Il avait mieux à faire… « Le tournoi sera toujours là, alors que Paris 2024, ce n’est qu’une fois. Le choix est donc facile », s’était-il justifié, avant de remporter la médaille d’or lors des Jeux olympiques dans la capitale française.

Ce n’était que partie remise puisque, cet été et le tournoi l’a confirmé fin mai, Stephen Curry sera de retour sur les greens du Nevada, entre le 11 et le 13 juillet, pour récupérer le trophée remporté en 2023.

Stephen Curry, the 2023 American Century Championship winner, is back in the field to defend his title of two years ago in the 36th annual tournament, July 9-13, at Edgewood Tahoe Golf Course. ⛳It will once again be a Curry family affair with Dell and Seth Curry also joining! pic.twitter.com/xSQYmbJkgz

— American Century Championship (@ACChampionship) May 27, 2025