Stephen Curry va sacrifier le golf pour aller chercher l’or à Paris 2024

Vainqueur du tournoi de golf des célébrités en juillet dernier, avec notamment un coup en un, Stephen Curry ne défendra pas son titre la saison prochaine. Il faut dire que le quadruple champion a plus important à faire puisqu’il a choisi de défendre les couleurs des Etats-Unis aux Jeux olympiques 2024.

« Pour moi, il n’y a pas de conflit » assure-t-il. « Le tournoi sera toujours là, alors que Paris 2024, ce n’est qu’une fois. Le choix est donc facile ».

Premier sportif à remporter ce tournoi depuis 2000, mais aussi premier afro-américain à le remporter tout court, Stephen Curry tient beaucoup à ce trophée, mais il faut donc faire un choix, et la possibilité de compléter son palmarès d’une médaille d’or olympique dépasse tout.

Et si Steve Kerr lui accordait une dérogation…

« La quête d’une médaille d’or est la seule chose qui puisse me faire rater Tahoe (lieu du tournoi) » poursuit-il. « Je ne sais pas à quoi ressemblera le calendrier l’été prochain. Je reste dans l’expectative en ce qui concerne ce processus. Mais j’ai déjà dit que je voulais participer aux Jeux olympiques et que je ferais tout ce qu’il faut pour me préparer et participer au camp d’entraînement, aux éliminatoires, et tout le reste. »

Non sélectionné en 2012, puis forfait en 2016 et 2020, Stephen Curry est déterminé à participer aux JO de Paris 2024. D’autant que ce sera avec Steve Kerr comme entraîneur…

« Je connais bien le coach de l’équipe olympique… Peut-être me donnera-t-il une petite pause de trois jours pour me reposer et me ressourcer à Tahoe avant que je ne rejoigne l’équipe. Il va falloir qu’on en discute » s’amuse-t-il.