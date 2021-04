Nikola Jokic marche dans les pas de Wilt Chamberlain

Actuellement dans sa 6e saison NBA, Nikola Jokic semble déjà avoir acquis le statut de meilleur pivot passeur de tous les temps, au bout de « seulement » 430 matchs de saison régulière. Tant dans l’impression visuelle dégagée que dans les accomplissements statistiques. Un constat que nous dressions déjà en janvier dernier, lors de notre traditionnelle course au MVP qu’il domine désormais.

Les superlatifs manquent aujourd’hui pour qualifier les talents d’organisateur et la qualité de passe du Serbe, véritable plaque tournante des Nuggets en attaque, dans son rôle de « point center ». Et afin de se rendre compte de sa singularité et de son unicité pour son poste, il n’y a qu’à se pencher sur ce record « volé » à Wilt Chamberlain, peu de joueurs pouvant se targuer de dépasser « Wilt the Stilt » dans les livres d’histoire de la NBA.

Face au Magic la nuit dernière, Nikola Jokic (16 passes, dont 12 en une seule mi-temps, son nouveau record personnel) est ainsi devenu le pivot totalisant le plus de matchs en carrière avec minimum 10 passes décisives. Le « Joker » compte dès à présent 81 rencontres de la sorte, alors que Wilt Chamberlain s’était arrêté à 80 rencontres entre 1959 et 1973. La différence étant que le « Big Dipper » a eu besoin de 1 045 apparitions en NBA pour atteindre un tel total, contrairement à Jokic qui a dépassé son illustre prédécesseur en « seulement » 430 matchs.

Les records de Wilt Chamberlain peu à peu effacés des tablettes

Le Serbe est même bien parti pour égaler, si ce n’est battre, un autre record de Wilt Chamberlain, pour ce qui est de la meilleure moyenne de passes établie par un intérieur, sur une seule saison. À ce jour, le pivot des Nuggets tourne à 8.6 passes par match, soit autant que Wilt Chamberlain en 1967/68. Ce n’est également plus qu’une question de temps avant que le joueur de 26 ans (74 double-doubles points/passes en carrière) ne devienne le pivot totalisant le plus de double-doubles points/passes en NBA, en lieu et place de « Wilt the Stilt » (78).

En revanche, Nikola Jokic risque d’avoir du mal à devenir le second intérieur de l’histoire, après Wilt Chamberlain (702 passes, toujours en 1967/68), à dominer la ligue au total de passes décisives délivrées sur une seule campagne. En effet, il lui faut actuellement composer avec la concurrence de James Harden (454 passes), Trae Young (443 passes) ou encore Russell Westbrook (431 passes), tous classés devant le « franchise player » de Denver (421 passes) dans cette catégorie statistique.

Trois autres records du « Big Dipper » pourraient néanmoins être battus prochainement par le « Joker », au cours des saisons à venir. D’abord, celui du plus grand nombre de matchs à minimum 15 passes décisives réussis par un pivot (9 pour Chamberlain, 6 pour Jokic). L’autre, celui du plus grand nombre de triple-doubles réalisés par un pivot (78 pour Chamberlain, 53 pour Jokic).

Sans oublier celui du plus grand nombre de passes décisives réussies par un intérieur, actuellement partagé par Wilt Chamberlain (21, en 1968) et Larry Siegfried (21, en 1970). Jokic n’a pour le moment jamais fait mieux que 18 (décembre 2020).

Coéquipiers et adversaires sous le charme

Quoi qu’il en soit, au-delà de ces différents accomplissements statistiques, Nikola Jokic séduit depuis toujours l’ensemble de ses coéquipiers, à l’image de Will Barton — le joueur avec lequel il a le plus souvent évolué en NBA (367 matchs) — ou JaMychal Green et Aaron Gordon, arrivés chez les Nuggets depuis quelques mois, si ce n’est quelques jours.

« Sa capacité à voir le jeu avant même qu’il ne se développe est juste incroyable, c’est un passeur d’élite », confiait ainsi Gordon, la nuit dernière. Green préférait quant à lui désigner son coéquipier serbe comme le « meilleur passeur de la NBA actuellement », le mois dernier. De son côté, Barton se fendait plutôt d’une comparaison avec le football américain, en avril 2019. « Je pense qu’il aurait pu être quarterback. Il sait lire les défenses, il sait placer le ballon aux bons endroits. Il réfléchit très vite et il voit les opportunités de jeu avant les autres. »

Les adversaires de Nikola Jokic sont tout autant impressionnés par lui que ses coéquipiers. C’est notamment le cas de Doc Rivers, qui qualifiait par exemple son bourreau des derniers playoffs de « meilleur intérieur passeur [qu’il n’avait] jamais vu », en septembre 2020. Coach d’un autre génie européen chez les Mavericks, à savoir Luka Doncic, Rick Carlisle ne manquait pas d’aller dans le sens de son homologue des Sixers, le mois dernier : « Il sent le jeu comme aucun autre pivot. Sa vision du jeu, sa qualité de passe, son désir d’impliquer ses partenaires… C’est exceptionnel pour un joueur évoluant à son poste. »

Même LeBron James, un autre organisateur de talent, ne pouvait que laisser parler son admiration vis-à-vis du « Joker », le mois dernier. « Il a un talent incroyable de perception sur le terrain et il voit les actions avant même qu’elles ne se déroulent. » Quant à Luke Walton, fils d’un autre pivot passeur de légende en la personne de Bill Walton, il louait surtout l’altruisme du Serbe, toujours le mois dernier. « Je pense qu’il préfère largement offrir une passe décisive que marquer un panier. »

Nikola Jokic, l’homme au « troisième œil »

Interrogé au sujet de Nikola Jokic, Bill Walton s’était justement adonné à une déclaration flatteuse concernant le joueur des Nuggets, en septembre 2020. « C’est un joueur très plaisant à observer, il est spectaculairement doué techniquement. Il est grand, costaud, puissant, mobile, technique, intelligent, créatif et altruiste. Il est le genre de joueurs qui sortent du lot. Il est à part, unique. Il voit les choses et il les anticipe. »

Et comment terminer autrement qu’avec les mots de Nikola Jokic, à propos de son rapport à la passe et au sens de l’organisation. L’homme au « troisième œil » selon l’ancien joueur et coach de Denver Bill Hanzlik.

« La passe a toujours fait partie de mon jeu dans ma vie de basketteur », expliquait ainsi l’intérieur serbe, All-Star à trois reprises, en avril 2019. « Mais quand je suis arrivé ici, j’ai découvert tout un tas d’options supplémentaires pour passer le ballon et rendre mes coéquipiers meilleurs. C’est une bonne façon de prendre part à ce jeu. Rien qu’avec la passe, tu peux détruire une défense. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nikola Jokic excelle toujours autant dans l’art de détruire les défenses avec une simple passe. Fraîchement élu Joueur du mois à l’Ouest, il se pourrait bien qu’il décroche bientôt la récompense individuelle ultime en NBA, le trophée de MVP, s’il continue sur sa lancée avec Denver (4e à l’Ouest, avec 31 victoires et 18 défaites).