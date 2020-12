Le MVP de la nuit : Nikola Jokic (19 points, 18 passes, 12 rebonds) voit triple, et large !

Dès la première action du match face à Houston, Nikola Jokic a donné le ton, récupérant un tir raté de Michael Porter Jr. au rebond offensif avant d’inscrire le panier, avec la faute en bonus.

Face à une défense de zone des Rockets, le pivot All-Star de Denver a dominé de la tête et des épaules, profitant tour à tour de son avantage de taille pour enfoncer son adversaire poste bas, ou jouant tout simplement les tours de contrôle en délivrant les passes par-dessus son défenseur plus petit pour trouver ses camarades.

Sans véritablement forcer, Nikola Jokic finit donc avec un deuxième triple-double en trois matchs, celui-ci restant le plus impressionnant avec 19 points (à 8/11 aux tirs), plus 18 passes et 12 rebonds.

Le pivot serbe établit au passage son record à la passe et il égale pour le coup Fat Lever à la première place des triple-double de la franchise (et 8e place dans l’histoire de la Ligue) avec son 43e en carrière (saison régulière).

« Dix-huit passes, c’est beaucoup. C’est énorme »

« Ils changeaient beaucoup en défense et ils ont fait pas mal de prises à deux et se plaçaient en aide, j’ai donc essayé de trouver le joueur ouvert. Mes coéquipiers ont réussi leurs tirs et ils ont bougé sur les bons spots. C’était facile pour moi car il y avait toujours quelqu’un d’ouvert. »

Niveau chiffres, Nikola Jokic devient également le premier pivot depuis un certain Wilt Chamberlain (19 passes, le 19 mars 1968) à réussir un match à 18 passes décisives ou plus. Bref, le Joker a fait la totale aux Rockets.

« On le voit tous les jours, et on s’attend à ce qu’il passe comme ça, mais dix-huit passes, c’est beaucoup. C’est énorme », conclut Jamal Murray dans The Athletic. « C’est incroyable ce qu’il peut faire. Et il est tellement calme. Il est là au poste bas et si rien n’est ouvert, il part en un-contre-un. Du travail facile pour lui. Du gâteau. C’est un plaisir de lui donner la balle et je suis prêt à shooter. Quand il joue comme ça, il est inarrêtable. »