Doc Rivers : « Nikola Jokic est le meilleur intérieur passeur que j’ai vu »

Pendant que Patrick Beverley se plaint des gesticulations de Nikola Jokic, que le Serbe lui répond et reçoit le soutien de son entraîneur Mike Malone pour remettre à sa place le meneur des Clippers, Doc Rivers sort la brosse à reluire.

En effet, interrogé sur le pivot des Nuggets, l’entraîneur des Clippers s’est laissé aller à quelques louanges, au grand jeu des comparaisons.

« Il a un peu de tout le monde en lui. Il a tous les appuis et les moves d’Hakeem Olajuwon, l’allure et l’intelligence loufoque de Kevin McHale. Il est juste bon. C’est le meilleur intérieur passeur que j’ai jamais vu, je pense. Je sais que Bill Walton faisait partie des meilleurs. Il est tout simplement très fort. Et il est très frustrant à regarder sur vidéos » plaisante le coach, cité par ESPN.

Quelques highlights histoire de mettre des images sur ces mots…