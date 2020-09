Mike Malone répond également à Patrick Beverley

Mike Malone n’est décidément pas du genre à se laisser faire. Après sa sortie véhémente contre la NBA qui n’autorisait pas les coachs à retrouver leur famille dans la bulle d’Orlando (ce à quoi la Ligue a remédié), voilà que le head coach des Nuggets s’en prend à Patrick Beverley.

Il faut dire que le meneur des Clippers l’a bien cherché en expliquant que Nikola Jokic « gesticulait » beaucoup à chaque contact. Le pivot de Denver lui a déjà répondu, et les réseaux sociaux lui ont également répliqué à leur manière, mais Coach Malone en ajoute une troisième couche.

« Je n’écoute pas beaucoup ce que peut dire Patrick Beverley. Si c’était Kawhi Leonard qui avait parlé, j’aurais écouté. Car Kawhi est un grand joueur. Mais là, vous n’avez qu’à regarder la feuille de stats : Ivica Zubac a tiré plus de lancers que Nikola Jokic. Ils ont eu 26 lancers et on en a eu 10. Donc je ne sais pas de quel match Patrick parle, ou quel match il a vu. Mais je ne veux pas lui donner plus d’attention que ça… »

Alors que les Clippers ont repris le contrôle de la série avec leur victoire au match 3, la tension continue donc de monter tranquillement entre les deux équipes.