La très grosse colère de Mike Malone contre la NBA

Mike Malone a profité de la visioconférence du jour avec les médias pour pousser un coup de gueule venu du cœur. À l’occasion de son 60e jour dans la « bulle », le coach des Nuggets a qualifié de « criminelle » la façon dont la ligue n’a pas permis aux entraîneurs d’accueillir des membres de leur famille à partir des demi-finales de conférence.

« Tout d’abord, je vais dire quelque chose qui n’a rien à voir avec votre question » a-t-il attaqué. « Aujourd’hui, c’est le 60e jour. D’accord ? Les gars sont arrivés ici le 7 juillet, et nous n’étions pas nombreux car nous avions été ravagés par le Covid-19. La raison pour laquelle j’en parle, c’est que les joueurs ont leur famille ici, et ils le méritent, c’était la bonne chose à faire. Les arbitres sont autorisés à faire venir un invité, ce qui est très bien pour eux aussi. Et les entraîneurs ne sont pas autorisés à amener qui que ce soit ».

Des discussions toujours en cours avec la ligue

Erik Spoelstra s’est déjà exprimé sur le sujet cette semaine, assurant que le syndicat des coachs, présidé par Rick Carlisle, faisait son maximum par rapport à la ligue, même si la situation sanitaire force toujours à la prudence.

« Tout le syndicat a discuté avec la ligue », avait expliqué le coach du Heat. « Rick Carlisle a été le fer de lance de beaucoup de ces discussions. Ils n’ont pas totalement fermé la porte à 100 % et je le comprends. Ce ne sont pas des décisions faciles et ce n’est pas une période normale de notre histoire. C’est un fait sans précédent ».

Marié et père de deux filles, Mike Malone a quant à lui employé des mots forts pour exprimer son désarroi, au lendemain d’une large défaite face aux Clippers dans le Game 1 (120-97). « Honte à vous, la NBA ! C’est de la folie. Ma famille me manque. Et je pense que je parle pour moi et probablement pour tous les entraîneurs ici. Soixante jours et ne pas avoir le privilège de faire venir ma famille ici, pour moi c’est de nature criminelle ».

Pour sa part, la NBA a rappelé qu’elle envisageait de faire venir des proches des entraîneurs à partir des finales de conférence. Peut-être que Denver et Mike Malone n’en profiteront pas…