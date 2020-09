Alors que les joueurs ont pu retrouver quelques membres de leur famille dans la « bulle » depuis le début des playoffs, les coachs et leurs assistants sont toujours seuls, et ça énerve beaucoup Mike Malone.

Il faut dire que les techniciens sont eux aussi isolés depuis plus de deux mois, et que ça pèse sur tout le monde.

Néanmoins, les places à l’intérieur du campus, ainsi que les chambres, sont limitées, et la NBA vient d’annoncer aux équipes que les entraîneurs et les assistants ne pourront avoir des invités qu’à partir des finales de conférence. De plus, chaque équipe ne pourra avoir que dix « guests », au total, pour l’ensemble des membres du staff.

Pas sûr donc que l’entraîneur des Nuggets puisse en profiter, alors que la quarantaine des invités sera de sept jours, ce qui signifie qu’ils ne pourraient intégrer la « bulle » que vers la moitié, voire la fin, de la finale de conférence.