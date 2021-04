Denver en mode diesel pour les retrouvailles d’Aaron Gordon avec le Magic

Face à leurs anciennes équipes, RJ Hampton et Aaron Gordon commencent fort. Le jeune meneur déboule à toute vitesse pour 7 points de suite alors que l’ailier lui répond, et fait mieux en inscrivant les 12 premiers points de Denver. Orlando prend tout de même le meilleur départ avec RJ Hampton qui sert Wendell Carter Jr. pour le dunk et Chuma Okeke qui sanctionne à 3-points.

Terrence Ross peut même se permettre de rater un dunk en moulin à vent, récupéré par Dwayne Bacon. Le Magic remporte finalement ce premier quart de 6 points (29-23), malgré le réveil de Jokic qui va même passer un dunk dans le trafic. La traction arrière des Nuggets est embourbée avec Murray et Barton à 0/7 aux tirs en cumulé…

Orlando poursuit sur sa lancée en deuxième quart. Mo Bamba démontre qu’il a bien bossé son tir extérieur avec deux 3-points puis un tir sur la ligne des lancers pour 8 points rapides. Le Magic passe un 11-2 d’entrée et creuse un écart intéressant à 17 points. Carter va même écraser un dunk sur la truffe de Porter dans un duel de Jr.

Denver est dans les cordes mais se reprend bien à l’approche de la mi-temps, par l’intermédiaire de Michael Porter Jr. justement, qui score 9 points en 9 minutes. C’est lui qui impulse un 13-4 pour revenir à -7 seulement. Okeke et Hampton, sur un superbe alley-oop, redonnent de l’air au Magic avant que James Ennis III y aille aussi de son dunk. Le Magic est aux commandes à la pause, avec le plus gros écart du match à 18 unités (65-47).

Jamal Murray lance le 14-2 fatal au Magic

Les Nuggets repartent à l’attaque au retour des vestiaires, avec Jamal Murray qui trouve la cible de loin puis de près, au dunk en contre-attaque. Aaron Gordon décolle également pour un panier compliqué dos au cercle et contesté par deux défenseurs. Denver est sur le chemin du retour avec Michael Porter Jr. qui va au cercle servi par Nikola Jokic, tout comme Aaron Gordon, sur un passe et va d’école avec ledit Joker.

Les Nuggets sont revenus à 8 longueurs mais le Magic n’abdique pas encore. Ross et Hampton rentrent à 3-points avec un énorme effort du rookie qui pique le ballon et le sauve au bord de la ligne de fond avant de shooter dans le coin. Jokic continue néanmoins à distribuer les bonnes passes et Murray s’envole pour un dunk gracieux en passant sous le cercle. Orlando mène encore, mais d’un petit point seulement, avant le dernier quart (86-85).

JaVale McGee inscrit ses premiers points sous sa nouvelle tunique servi par Facundo Campazzo. Les Nuggets et le Magic sont dans un mouchoir de poche avec Nikola Jokic et Jamal Murray qui veulent en finir d’une part alors que Terrence Ross et Wendell Carter Jr. résistent bien d’autre part. Ce dernier s’impose face au pivot serbe sous le cercle tandis que RJ Hampton résiste aussi au contact pour un layup main gauche. Nikola Jokic délivre un caviar pour Aaron Gordon qui place un dunk arrière à deux mains, digne de 2K.

Il faut attendre les deux dernières minutes, et un 3-points de Murray qu’il célèbre façon archer, pour que Denver fasse enfin la différence. Jamal Murray se moque même du airball lancé par son ancien coéquipier Hampton…

Les Nuggets finissent en apothéose avec un 14-2 pour prendre 11 longueurs d’avance dans la dernière minute. Ce fut compliqué mais Denver finit par s’imposer face à un Magic très accrocheur, et à vrai dire, assez séduisant (119-109).