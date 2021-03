Stats & Highlights | Les Rockets coulent encore, les Blazers et les Lakers assurent

Les Lakers ont enfin gagné un match sans LeBron James et Anthony Davis. Cette victoire contre Cleveland signe aussi la fin d’une série de quatre revers.

Les Blazers, eux, devaient faire sans Damian Lillard mais avec du renfort (Norman Powell et le retour de Jusuf Nurkic) et face à une équipe d’Orlando diminuée en quantité et en qualité après sa folle soirée de jeudi. Vainqueur, Portland a été sérieux.

Pour les Rockets en revanche, les ennuis continuent. Alors qu’ils avaient fait le plus dur, en prenant presque 20 points d’avance contre les Wolves, ils ont été renversés en restant muet pendant les dernières 7 minutes et 30 secondes de la partie. Houston se rapproche de plus en plus de la dernière place de la ligue…

Minnesota – Houston : 107-101

Pendant 36 minutes, tout allait bien pour Houston. Les Rockets avaient la différence en fin de première mi-temps, avec un 22-7, en profitant des premiers ballons perdus des Wolves. Puis John Wall, en troisième quart-temps, brille au scoring et à la passe, et l’écart se creuse.

Avec 19 points d’avance, les hommes de Stephen Silas filent vers une victoire tranquille… Sauf que le dernier quart-temps est un cauchemar. Les Texans ne marquent plus aucun point dans les ultimes 7:31 de la rencontre, finissent le quart-temps à 3/22 au shoot et ne parviennent pas à stopper Karl-Anthony Towns, 14 points en dernier acte. Les Wolves passent ainsi un 22-0 fatal à Houston et l’emporte.

Timberwolves / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Vanderbilt 15 2/5 0/2 1/2 0 3 3 0 0 0 1 0 5 3 J. McDaniels 33 5/5 2/2 2/2 1 3 4 0 0 0 0 2 14 20 A. Edwards 33 4/17 2/7 2/2 0 6 6 2 1 1 1 0 12 7 K. Towns 35 9/26 4/9 7/8 5 11 16 8 3 0 5 1 29 31 R. Rubio 27 0/7 0/3 2/2 0 3 3 8 2 2 1 0 2 7 J. Hernangomez 28 7/10 2/5 3/4 4 5 9 1 2 2 0 0 19 27 N. Reid 17 7/14 0/2 2/3 2 0 2 2 2 2 0 0 16 14 J. McLaughlin 21 1/5 0/2 0/0 0 2 2 4 1 2 1 0 2 5 J. Nowell 30 4/14 0/6 0/1 2 3 5 5 2 3 0 0 8 10 Total 39/103 10/38 19/24 14 36 50 30 13 12 9 3 107 Rockets / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval S. Brown 36 4/9 3/5 0/0 1 10 11 1 4 0 1 2 11 19 J. Tate 39 4/8 0/3 2/2 4 3 7 2 6 2 2 2 10 17 C. Wood 36 9/16 2/6 4/6 2 7 9 1 2 0 0 1 24 26 J. Wall 37 6/25 1/7 1/2 0 3 3 15 1 2 7 2 14 9 B. McLemore 36 7/15 7/14 0/0 0 3 3 3 4 1 2 0 21 18 D.J. Wilson 12 2/6 2/4 0/0 0 5 5 0 3 0 3 1 6 5 K. Martin Jr. 24 1/3 0/2 0/0 0 7 7 0 0 0 0 1 2 8 D.J. Augustin 20 4/5 2/3 3/3 0 2 2 4 0 0 4 0 13 14 Total 37/87 17/44 10/13 7 40 47 26 20 5 19 9 101

Orlando – Portland : 105-112

Dépouillé de ses meilleurs éléments, et avec seulement huit joueurs sur la feuille de match, il ne fallait pas attendre grand-chose du Magic. Néanmoins, comme Damian Lillard était absent (genou), les Blazers ont tout de même bataillé pour écarter les Floridiens.

En milieu de dernier quart-temps, les deux équipes sont toujours à égalité. Mais C.J. McCollum accélère et Portland passe un 7-0, avant de s’imposer. Tout juste arrivé de Toronto, Norman Powell a inscrit 22 points et Jusuf Nurkic a bien fait son retour avec 8 points et 8 rebonds.

Magic / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Okeke 37 9/15 4/6 0/0 0 6 6 4 1 2 1 0 22 27 J. Ennis III 36 6/10 4/6 2/2 0 3 3 4 1 0 2 0 18 19 K. Birch 37 6/15 0/1 2/2 7 8 15 4 2 4 0 2 14 30 C. Randle 27 4/8 2/4 0/0 0 2 2 2 1 0 3 1 10 8 D. Bacon 34 7/19 1/3 2/4 0 3 3 6 2 1 1 0 17 12 M. Bamba 22 5/12 1/6 0/2 3 1 4 1 3 0 1 0 11 6 M. Carter-Williams 28 4/13 0/1 3/7 0 5 5 6 4 0 4 1 11 6 K. Mane 19 1/3 0/0 0/0 1 1 2 2 4 0 0 1 2 5 Total 42/95 12/27 9/17 11 29 40 29 18 7 12 5 105 Trail Blazers / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Covington 30 4/6 3/5 4/4 1 7 8 5 2 1 1 4 15 30 N. Powell 36 7/13 5/7 3/5 1 1 2 1 4 2 3 1 22 17 D. Jones Jr. 20 2/4 2/3 1/2 0 3 3 1 1 0 0 0 7 8 J. Nurkic 19 3/6 1/2 1/4 3 5 8 2 4 1 4 1 8 10 C. McCollum 36 8/26 2/11 4/4 1 4 5 7 3 0 3 1 22 14 C. Anthony 27 4/9 0/3 0/0 0 0 0 2 1 1 1 0 8 5 N. Little 18 0/4 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -2 E. Kanter 29 7/10 0/0 1/1 4 11 15 0 0 2 2 2 15 29 A. Simons 25 5/7 5/7 0/1 0 3 3 3 3 0 2 0 15 16 Total 40/85 18/40 14/21 10 36 46 21 18 7 16 9 112

LA Lakers – Cleveland : 100-86

Toujours privés de Collin Sexton, les Cavaliers ont profité d’une panne des Lakers pour passer un 9-0 en deuxième quart-temps et avoir l’avantage au tableau d’affichage. Mais les champions en titre réagissent rapidement et en début de troisième quart-temps, après un 19-2, ils prennent les commandes.

Montrezl Harrell et Dennis Schroder dominent et les Cavaliers, très maladroits, patinent offensivement pour suivre le rythme. Los Angeles s’impose sans trembler avec une fin de match tranquille et brise ainsi une série de quatre défaites de rang.