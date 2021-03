Nikola Jokic remporte son duel de titans avec Zion Williamson !

« Je suis resté agressif mais ça n’a pas suffi. Ils ont rentré de gros tirs et bien fini le match. C’est une grande équipe, je leur tire mon chapeau. » Zion Williamson est beau joueur mais forcément déçu. Malgré tous ces efforts, un double-double, un record en carrière et une efficacité encore démentielle aux tirs (16/19 !), l’intérieur de La Nouvelle-Orléans n’est pas parvenu à offrir la victoire à son équipe.

C’est d’autant plus rageant pour les Pelicans et lui que les locaux vont longtemps faire la course en tête dans cette partie, après le premier (33-26), puis le second quart-temps (65-54). Avec une rotation largement écourtée, Stan Van Gundy s’appuie sur l’activité de sa ligne d’arrières Eric Bledsoe – Nickeil Alexander-Walker. Le premier fait son boulot à la distribution là où le second apporte une adresse extérieure bienvenue.

Zion fait de la bouillie des Nuggets

Pour les épauler, Josh Hart sort du banc avec son énergie habituelle. Mais le plus énergique de tous, c’est bien sûr Zion Williamson. S’il rentre un tir à 3-points sur l’un de ses premiers ballons offensifs, l’intérieur va passer sa soirée à finir au cercle avec ses envolées. Il part en pénétration la grande majorité du temps sur sa main gauche, mais le fait tout aussi bien avec sa main droite.

Nikola Jokic, Paul Millsap, JaMychal Green… Aucun n’a l’alliage vitesse/puissance suffisant pour contenir la bête. Le jeune Zeke Nnaji est lui aussi envoyé au charbon, le joueur des Pelicans le passe facilement pour aller dunker. En face, Nikola Jokic est, pour la défense de NOLA, ce qu’est Zion pour la défense des Nuggets : un cauchemar.

Le Serbe score avec une toute autre variété de mouvements et Steven Adams n’a pas les armes pour le contenir. Pour ne rien gâcher, le pivot affiche son adresse derrière l’arc en tête de raquette. Cette adresse permet à Denver de recoller dans le troisième quart-temps. Dans cette même période, Jokic peut compter sur la montée en régime de ses deux principaux lieutenants de la soirée : Michael Porter Jr. et Jamal Murray.

Millsap et Jokic décisifs en fin de rencontre

Le premier est d’une réussite insolente dans ses « catch-and-shoot » de loin tandis que le second est toujours aussi efficace dans le jeu à deux avec son pivot. À 12 minutes de la fin, Denver est là (86-85). Les Pelicans profitent de plus nombreuses fautes provoquées et de passages sur la ligne pour reprendre leurs distances (100-89). La défense des Pelicans semble tenir bon même s’il elle n’avait sans doute pas anticipé la grosse fin de partie de Paul Millsap.

Son panier à 3-points dans le corner intervient après celui de Michael Porter Jr qu’il avait lui-même servi dans le corner opposé. Nikol Jokic s’y met aussi et Denver repasse devant (104-105) à trois minutes de la fin. Zion Williamson a encore du jus pour monter au cercle mais manque de soutien en attaque, à l’instar de la principale « épine » dans les ailes des Pelicans ce soir, Brandon Ingram, beaucoup trop maladroit.

À une minute de la fin, Jokic prend encore le dessus sur Adams après une merveille de mouvement dos au cercle, terminée en « eurostep ». Les Pelicans chercheront désespérément un 3-points pour égaliser, en vain. Victoire des Nuggets (27v-18d) qui reçoivent les Hawks dimanche. Les Pelicans (19v-25d) reçoivent les Mavs la nuit prochaine.