Malik Monk et les Hornets trop chauds pour le Heat

Malik Monk adore jouer Miami. Le 1er février dernier, il battait son record de points (36) en carrière face au Heat et il a remis ça, dans une première mi-temps où le shooteur était « dans la zone ».

Ses partenaires avaient déjà bien débuté le match. La troupe de James Borrego fait toujours bien circuler le ballon, trouve ses shooteurs, et Miami est déjà sur le reculoir (18-10) quand Malik Monk entre en jeu. L’arrière va d’abord chercher le panier plus la faute dans la raquette, avant d’enchaîner les réussites. Mais c’est globalement toute l’équipe de Charlotte qui est bouillante, avec notamment la paire Devonte’ Graham – Terry Rozier.

Les Hornets ont pris le large (40-23) derrière un 8/13 de loin, et Malik Monk n’a toujours pas raté de tir. Et ça continue au début du deuxième quart-temps. Charlotte le cherche et il continue son festival !

C’est le milieu du deuxième quart-temps et il y a déjà +30 (61-31) pour la troupe de Caroline du Nord…

Jimmy Butler et Bam Adebayo s’emploient pour limiter l’écart (72-49) à la pause mais que c’est dur pour Miami, emporté par la folie des Hornets et qui en manque clairement de son côté. Ça va quand même mieux en deuxième mi-temps, avec Duncan Robinson qui met quelques 3-points en soutien de Jimmy Butler et Trevor Ariza. Et lorsque Tyler Herro se montre à son tour, il n’y a « plus » que 14 points d’avance (88-74) en faveur des Hornets.

Malik Monk fait alors son retour sur le terrain et recommence son récital. Le retour de Miami a été contenu pour cette fois mais, au milieu du quatrième quart-temps, Bam Adebayo semble retrouver toute son énergie.

Le Heat écarte au maximum la défense de Charlotte pour le servir près du cercle, et il n’y a plus que cinq points d’écart (105-100) à l’entrée de la dernière minute. Mais Terry Rozier déclenche sur une remise en jeu ligne de fond et malgré un nouveau 3-points de Duncan Robinson, l’écart est trop grand pour espérer le hold-up (110-105).

Pour Charlotte (23 victoires – 21 défaites), c’est une troisième victoire en trois matchs depuis la blessure de LaMelo Ball, alors que Miami (22 victoires – 24 défaites) perd un sixième match consécutif…