Les Celtics stoppent la belle série des Bucks !

Inconstants au possible cette saison, les Celtics montrent pendant cette première mi-temps de très belles choses offensivement. Agressif et bien drivé par Kemba Walker, Boston mène la danse. Lors des 24 premières minutes, le meneur organise parfaitement le jeu de son équipe sans oublier de se montrer agressif balle en main.

Jaylen Brown et Jayson Tatum assument leurs rôles de leaders et montrent le chemin à leurs coéquipiers alors que Marcus Smart, en chef de meute, guide la défense avec toute la rage qui le caractérise. C’est du très bon Boston, pourtant privé d’Evan Fournier.

Une pluie de 3-points sur les Bucks

Comme lors du match précédent face aux Celtics, Giannis Antetokounmpo est timide. Il tente de faire jouer ses coéquipiers quand il a la balle en main, mais à part son énorme dunk sur le pauvre Tacko Fall, il a du mal à évoluer à son meilleur niveau. La faute à une défense adverse qui ferme les espaces sur demi-terrain. Heureusement, les actions sur transitions de Donte DiVincenzo et les actions de classe du duo Holiday/Middleton laissent les Bucks dans le sillage de leurs adversaires, mais à la pause, Boston mérite clairement son avance (60-55).

Au retour des vestiaires, les hommes de Brad Stevens ne se posent plus de questions et enflamment le match. C’est dur pour les Bucks mais quand les Tatum, Brown et Smart prennent feu et en même temps, c’est très compliqué de lutter. Comme par miracle, on retrouve le vrai visage des Celtics avec de l’enthousiasme, du mouvement et surtout de la défense.

En moins de trois minutes, les Bucks encaissent un 22-9 et semblent être K.O. debout. Debout le long de son banc, Brad Stevens demande à ses hommes de ne pas lâcher. Pour cela, il peut compter sur Smart. Non content d’être très bon en défense, le « pitbull » de Boston ne se pose pas de question en attaque. S’il est ouvert ou si son vis-à-vis ne fait pas l’effort défensif, il allume la mèche à 3-points. Résultat : sept tirs primés pour lui !

Première défaite en neuf matches

Le réveil de Giannis Antetokounmpo en fin de 3e quart-temps ne suffit pas, et les Celtics attaquent la dernière ligne droite avec 14 points d’avance (103-89). Les Bucks viennent d’encaisser 43 points dans ce quart-temps, laminés par une pluie de 3-points (9/14). Nouveau venu, Mo Wagner participe au festival pour porter l’écart à +21 (118-97).

Les Bucks ne reviendront pas, et l’écart fatal est flatteur pour eux (122-114). C’est leur première défaite en neuf matches, tandis que Boston s’est soudainement réveillé. Idéal avant les grands débuts d’Evan Fournier prévus face au Thunder.