Sans Luka Doncic, les Mavs tombent sous les 3-points des Pacers

Les Pacers n’ont pas raté l’occasion d’enchaîner un quatrième succès en cinq matchs en venant s’imposer sur le parquet des Mavs, privés pour l’occasion de leur maître à jouer. Aux côtés de Domantas Sabonis (22 points, 15 rebonds), Indiana a sorti l’artillerie lourde de loin avec Malcolm Brogdon (22 points à 6/9 à 3-points) et Doug McDermott (12 points, à 4/6) comme principaux contributeurs.

Dallas tente d’imposer son rythme en début de partie en misant sur Kristaps Porzingis et l’explosivité de Jalen Brunson. Déjà à 3-points, la paire Brogdon-McDermott commence à scorer afin de maintenir Indiana dans le coup, avec l’appui d’Edmond Sumner (29-31). Les Pacers enchaînent par un 14-3 porté par Myles Turner.

Hyperactif en défense (7 contres !), l’intérieur sert d’abord Doug McDermott derrière l’arc avant de planter deux missiles à son tour, contribuant à accentuer l’écart avant la pause (41-56).

Malcolm Brogdon en monsieur météo

Menés de 13 longueurs à l’heure du repos (48-61), les locaux s’en remettent à la paire Kleber-Porzingis pour garder espoir et revenir sous la barre des dix points d’écart suite à un 3-points du Letton (64-72). KP se démène en décalant Tim Hardaway Jr. mais aussi en inscrivant un nouveau panier de loin, un hook, et tout reste possible pour les Mavs à 12 minutes de la fin (75-82).

De retour à -4 en début de quatrième quart-temps, les hommes de Rick Carlisle vont pourtant plonger pour de bon. Le 3-points de Caris LeVert annonce une averse au pire moment pour Dallas.

Et après les deux paniers de TJ McConnell, c’est Malcolm Brogdon qui inscrit deux nouveaux paniers de loin ne laissant guère place au doute quant à l’issue de la rencontre. Les quatre lancers et le 3-points de Domantas Sabonis viennent ponctuer l’addition, montée jusqu’à +21 en fin de partie pour un score final de 109-94 pour les Pacers.