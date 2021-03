Les Warriors prennent une nouvelle fessée

Outre l’absence du double MVP, les Warriors ont depuis le break du All-Star Game perdu la défense qui leur avait permis de faire bonne figure lors de la première partie de saison. Cette nuit, ils ont laissé Atlanta tirer à 55% de réussite et délivrer 31 passes décisives alors que John Collins a établi, comme De’Aaron Fox la nuit dernière, son nouveau record de points sur un match…

Trae Young et John Collins se baladent

Après avoir pris l’eau à Sacramento la veille, Golden State démarre sur les mêmes bases face à Trae Young et Atlanta. Le meneur des Hawks profite des largesses de la défense des Warriors pour faire mouche de loin et donner neuf points d’avance à son équipe (21-12). Malgré le 3/10 du duo Jordan Poole – Andrew Wiggins, un bon passage de James Wiseman (18 poins) et un 3-points de Kelly Oubre Jr (14 points) ramènent les Dubs à -3 mais deux nouveaux paniers de Trae Young gardent les Hawks solidement en tête (33-26).

Bogdan Bogdanovic et John Collins profitent de la jeunesse du deuxième cinq de Golden State pour enfoncer le clou. Alors que les Warriors enchainent les erreurs défensives, Atlanta prend 13 points d’avance (50-37). Les douze points d’Andrew Wiggins (29 points) dans la période, qui arrivent en première intention, ne changent pas la donne tant les hommes de Steve Kerr ne proposent aucune résistance à leurs adversaires.

Les Hawks accèdent au cercle sans le moindre problème et passent un 16-3 à Golden State pour prendre 22 points d’avance, avant qu’Andrew Wiggins ne stoppe l’hémorragie avant la pause (70-52).

Golden State toujours sans défense

Les Warriors montrent un autre visage au retour des vestiaires. Andrew Wiggins, toujours lui, lance un 9-0 qui ramène son équipe à -15 (76-61). Les Hawks contrôlent toujours la rencontre.

Trae Young continue de distribuer des caviars pour Bogdan Bogdanovic, John Collins, et Clint Capela pour garder Golden State à distance (83-61). À chaque fois que les Dubs grignotent leur retard, une ou deux balles perdues permettent à Atlanta de reprendre le large. Ce quart-temps de séries se termine sur un 5-0 de Kevon Looney et de Nico Mannion, qui marque au buzzer pour donner un infime espoir à son équipe (100-86).

Dans le sillage de John Collins et de Clint Capela, les Hawks négocient bien le début du quatrième quart-temps pour ne jamais donner un second souffle à leur adversaire. L’écart oscille entre 15 et 20 points et Steve Kerr décide de lancer Eric Paschall, hors de la rotation depuis le retour de James Wiseman. L’ancien de Villanova marque cinq points de suite mais ne change pas la physionomie du match. Atlanta file aisément vers la victoire alors que Golden State se rapproche dangereusement de la onzième place de la conférence Ouest et devra encore faire sans Stephen Curry lundi contre les Bulls new look.