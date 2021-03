À l’usure, les Suns éteignent les Raptors

Festival d’adresse en début de match entre des Raptors et des Suns qui se rendent coup pour coup. Les paniers à 3-points et près du cercle s’enchaînent de part et d’autre, par le biais de Fred VanVleet, Devin Booker, OG Anunoby et Deandre Ayton (18-17). Pascal Siakam et le nouveau venu, Gary Trent Jr, ne sont pas en reste pour Toronto, mais Cam Johnson et Devin Booker leur répondent du côté de Phoenix. Sans surprise, les deux équipes se tiennent en un mouchoir de poche, après un quart-temps (29-28).

Dans le deuxième acte, les remplaçants des Suns continuent de briller à tour de rôle. Un premier écart de +8 se crée, mais les Raptors recollent grâce à un 11-0, instigué par le hargneux Kyle Lowry.

Le mano-a-mano reprend dès lors (43-42). Phoenix refait ensuite un break, de +7, grâce au début du show Chris Paul à mi-distance, à la passe et dans le maniement du ballon. Mais Toronto se relance encore, à l’aide de Pascal Siakam, incisif dans la peinture. Suffisant pour revenir à -2, à la pause (53-51).

Au retour des vestiaires, les Suns imposent leur patte sur ce match, en dominant toujours dans la raquette face au « small ball » canadien, à l’image de Deandre Ayton. Trop prévisibles, les Raptors survivent uniquement grâce à leur adresse à 3-points, mais l’écart grimpe au-delà des dix unités, malgré les efforts de Kyle Lowry (73-59). À force de combativité, et bien aidé par son duo Fred VanVleet – Pascal Siakam, Toronto réussit cependant à grignoter son retard, pour recoller à deux possessions. Mais le collectif de Phoenix tient bon, à douze minutes de la fin (83-77).

Chris Paul taille patron

Dans le dernier quart-temps, les Suns s’efforcent de repousser définitivement leurs hôtes, en s’appuyant sur Dario Saric et Chris Paul, mais les Raptors s’accrochent (98-88). Dans le « money-time », Toronto garde espoir en alternant entre réussites à 3-points et près du cercle. Et revoilà ainsi les Canadiens à une possession de Phoenix, à une minute de la fin (100-98).

Moment choisi par les Suns pour reprendre deux possessions d’avance, grâce à la roublardise de Chris Paul pour provoquer des fautes. Mais Fred VanVleet ne lâche rien et ramène les Raptors à -2 (102-100). Toujours aux lancers-francs, après un rebond offensif récupéré par le précieux Mikal Bridges, Devin Booker met finalement Phoenix à l’abri pour de bon, laissant Toronto s’incliner à cause de deux dernières minutes globalement mal négociées (104-100).

Avec ses 19 points, 6 rebonds et 8 passes, Chris Paul a été l’homme fort des Suns ce soir. Il a pu compter sur le soutien de Deandre Ayton (19 points, 9 rebonds), efficace face au « small-ball » adverse. Côté Raptors justement, Pascal Siakam (26 points, 11 rebonds, 6 passes) et Fred VanVleet (22 points) ont été les plus en vue. Insuffisant, toutefois, pour empêcher Toronto de venir à bout de Phoenix.