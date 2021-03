Les Pistons ont failli gâcher le festival de James Harden

C’est déjà l’heure des retrouvailles pour Blake Griffin qui a droit à sa petite vidéo hommage pour son court passage aux Pistons. En cadeau de retour, il a aussi droit à un coup de coude d’Isaiah Stewart en plein menton. Les arbitres revoient les images. Faute technique pour Griffin qui avait mis le premier coup, expulsion pour Stewart pour avoir répondu plus violemment. Au score, les Nets sont devant (38-32), et James Harden commence son festival.

C’est un vrai show entre les dribbles croisés, les step-back, mais aussi les caviars pour Timothée Luwawu-Cabarrot ou le alley-oop de DeAndre Jordan. Il n’y a qu’un joueur sur le terrain, et les Nets font le break (57-44). Personne à Detroit ne peut le freiner, mais le très bon Saddiq Bey et la recrue Cory Joseph sauvent les meubles à la pause (59-50).

Blake Griffin au alley-oop…

Au retour des vestiaires, l’agressivité a changé de camp, et Jerami Grant ramène les siens à -5 (65-60). Même si Blake Griffin s’offre un petit dunk, les Pistons dominent cette période, et sans surprise, ils passent devant, grâce encore à Grant (76-75). Tout est à refaire pour les Nets.

On retrouve Blake Griffin pour un 3-points qui lance un 10-0 (92-82), puis James Harden lui offre un alley-oop pour garder cette avance (100-90). Griffin peut se marrer, mais ses anciens coéquipiers ont de l’orgueil, et Frank Jackson sort le très grand jeu pour ramener les Pistons à -1 sur un 3-points très chanceux (102-101). On entre dans le « money time » et c’est James Harden contre le reste du monde. Sauf qu’il y a du répondant en face, et Bey enrhume Harden, puis impose sa puissance pour marquer près du cercle et égaliser (106-106). Il reste deux minutes à jouer.

Cory Joseph rate le lay-up de l’égalisation

Balle à Harden évidemment avec une attaque très espacée. Forcément, il voit un trou de souris, et s’en va marquer sur un floater. Avec le « and-1 » pour reprendre trois points d’avance (109-106). Derrière, Mason Plumlee laisse un lancer en route, et c’est Jeff Green qui le punit à 3-points (112-107). On pense que c’est fini, mais Grant, puis encore Plumlee ramènent les Pistons à -2 (113-111) alors que Harden a rejoint le banc avec une 6e faute.

Dernière possession pour Brooklyn qui perd la balle ! Il reste trois secondes. Balle aux Pistons. Cory Joseph décide de jouer seul et d’aller au bout. Mais il rate son lay-up et le dunk de Plumlee est après la sonnerie ! Victoire sur le fil des Nets, qui peuvent remercier James Harden avec ses 44 points, 14 rebonds et 8 passes !