Le Jazz se fait une belle frayeur face aux Grizzlies

Ja Morant et les Grizzlies allument les premières mèches, avec le meneur qui traverse le terrain pour un layup, et place un second layup après un slalom spécial. Mais c’est bien le Jazz qui prend le meilleur départ. Donovan Mitchell réussit un 3-points sur la cloche tandis que Rudy Gobert est déjà bien en place, sous le panneau mais aussi à la passe (toujours délicate) en mouvement.

Memphis parvient à revenir à -5 mais le Jazz place une nouvelle accélération, avec Donovan Mitchell d’abord mais surtout Bojan Bogdanovic (10 points dans la période) ensuite. L’écart est à +14 après le premier quart avec la défense d’Utah qui fait déjà le métier.

Jonas Valanciunas essaie de sonner la révolte en début de deuxième quart avec un panier après rebond offensif, et un autre au contact face à Gobert mais le Jazz garde fermement la main sur ce match, à +19 à 5 minutes de la mi-temps. Mitchell ne rate rien avec un 5/5 pour 12 points dans la période. À l’inverse, Jordan Clarkson rate tout, à 0/6 dont 0/4 à 3-points.

Ja Morant se démultiplie avec un joli layup planant pour éviter le contre de Derrick Favors puis un 3-points à 2 centièmes de la pause pour réduire l’écart à -16 (66-50). Les Grizzlies vont devoir faire beaucoup mieux pour perturber Utah en deuxième mi-temps…

Le retour trop court des Grizzlies

Rudy Gobert remet le couvercle d’entrée de jeu en troisième quart. Il est également servi au alley-oop un peu plus tard. Mais les Grizzlies grignotent leur débours, avec Dillon Brooks qui décolle pour un gros dunk en contre-attaque ou grâce à une superbe passe, millimétrée, de Morant pour Valanciunas dans la peinture.

Brandon Clarke parvient lui à conclure un alley-oop en haute altitude, et en déséquilibre. Il n’y a plus que -8 ! Ja Morant inscrit aussi un layup main gauche après un « hang time » impressionnant pour éviter Rudy Gobert. Mais le Jazz garde l’avantage avant le dernier quart (88-79).

Bien servi par Joe Ingles, le Français obtient de bons ballons, dans la course, pour conclure au lay-up. Dillon Brooks est toujours en jambes, avec 14 points dans la période, mais Memphis ne parvient pas à se rapprocher avec le réveil de Jordan Clarkson qui s’encourage lui-même après son 3-points.

Grayson Allen se rappelle au bon souvenir de son ancienne équipe, avec un bon dernier quart-temps à 9 points. Mais Donovan Mitchell répond à chaque incartade des Grizzlies. Il place un super dribble croisé pour la finition en cloche. Brooks verra son tir à 3-points de l’égalisation faire le tour du cercle et sortir. Mike Conley bat Ja Morant sur l’ultime entre-deux et Utah s’impose finalement d’un souffle (117-114).