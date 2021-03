Polémique, progression, mouvement social… Donovan Mitchell raconte 365 jours pas comme les autres

Il y a un an jour pour jour, la NBA était secouée par l’annonce de la suspension de sa saison, en plein mois de mars. Au centre de cet épisode, Rudy Gobert évidemment et, par la suite, Donovan Mitchell. En effet, celui-ci reste à ce jour le deuxième joueur NBA officiellement testé positif au Covid-19, après le Français.

Une mésaventure dont aurait pu ne jamais se relever le Jazz puisque la relation entre « Spida » et « Gobzilla » s’en était ensuite retrouvée altérée. Finalement, les deux joueurs ont su faire table rase du passé pour mieux (ré)unir leurs forces afin de permettre à leur équipe d’atteindre ses objectifs collectifs.

Dans les colonnes de The Athletic, Donovan Mitchell en a d’ailleurs profité pour revenir sur cette histoire, particulièrement commentée et évoquée dans la presse. Et ce sont justement ces nombreux articles rédigés qui ont permis aux deux hommes d’aller de l’avant.

« Nous avons en commun cette énergie compétitive qui nous a beaucoup aidés [à nous relever] », livre l’arrière du Jazz. « [Tous ces articles], ça a provoqué chez chacun de nous un niveau de détermination et de ténacité inédit. Je n’avais jamais été confronté à une telle polémique. Mais nous, les deux piliers de l’équipe, nous en étions rendus là, à deux mois des playoffs. […] Et le résultat de cet épisode dramatique, c’est la façon dont évolue désormais [tout le monde]. Ça a vraiment déteint sur nous. Nous nous disions tous ‘Ok, vous expliquez que nous ne pouvons plus jouer ensemble ? Très bien, allons-y’. […] À chaque fois que nous entendions ce que nous étions incapables de faire, nous voulions prouver [que ceux qui le disaient] avaient tort. »

Rebondir après une brouille et une douloureuse élimination

Au final, à la suite de leur embrouille, Donovan Mitchell et Rudy Gobert sont entrés dans la « bulle » d’Orlando avec l’envie de repartir sur de bonnes bases, après une bonne discussion. Malheureusement pour eux, la franchise de l’Utah n’a pas su franchir l’obstacle du premier tour en playoffs, malgré un avantage de 3-1 face aux Nuggets…

Et cette élimination reste aujourd’hui encore difficile à digérer pour l’arrière All-Star qui, même s’il s’est rapidement remis au boulot après avoir revu les images de cette série, regrette toujours autant cet effondrement collectif.

« Cette défaite me ronge. Nous avons perdu au premier tour. Nous avons tous ressenti quelque chose. Bravo aux Nuggets, car ils ont réussi les bonnes actions. Mais nous aurions pu en faire davantage pour trouver un moyen de gagner cette série. Voilà ce qui me ronge. »

Pour autant, le Jazz a parfaitement su rebondir depuis cet échec. En témoigne leur statut de meilleure équipe de la Ligue (27 victoires, 9 défaites), acquis à mi-parcours, en 2020/21. Mais, en dépit de leurs excellents résultats, les joueurs de Salt Lake City continuent de rester dans l’ombre d’autres franchises, plus « glamour ».

Pire, les Mormons souffrent carrément d’une certaine forme de mépris de la part de leurs adversaires et des observateurs, à l’image des propos tenus récemment par LeBron James ou Shaquille O’Neal. Habitué à devoir prouver sa valeur depuis ses débuts dans le basket, Donovan Mitchell préfère cependant se nourrir de ces différentes critiques.

« Nous ne passons pas beaucoup à la télévision », reconnaît le 13e choix de la Draft 2017. « Les gens ne savent toujours pas si nous sommes crédibles. Et c’est cool. Nous sommes en mars et nous sommes concentrés sur le fait d’être la meilleure équipe possible, une fois que les playoffs auront démarré. Nous ne faisons pas attention à ce que dit untel ou untel, à propos de nous. »

À titre individuel, le double All-Star poursuit en tout cas sa progression, s’établissant de plus en plus comme un joueur « all-around », capable de tout faire sur un parquet. Et quel meilleur exemple pour confirmer cette impression que ses moyennes record au rebond (4.7) et à la passe (5.4), en plus de sa performance réussie face aux Lakers, en février dernier ?

Sous-estimé, mais en progrès

En effet, malgré une adresse en berne ce soir-là (4/16 aux tirs), Donovan Mitchell a contribué autrement en compilant 10 rebonds et 8 passes, pour accompagner ses 13 petites unités au scoring. À l’instar des meilleurs joueurs de la Ligue, il est donc parvenu à peser sur une rencontre, à l’occasion d’une soirée sans pour lui.

« [Ce match], c’était l’illustration de celui que je veux devenir », juge le meilleur marqueur du Jazz (24.7 points de moyenne). « Je veux être plus qu’un simple scoreur. Je veux être un créateur et ce match en était le parfait exemple. […] Je ne pouvais pas shooter correctement du tout. Mais j’ai tout de même aidé mon équipe à l’emporter, par tous les moyens. C’est la progression que je recherche. Je n’ai encore rien gagné et mon objectif est de faire gagner mon équipe, quoi qu’il en coûte. […] J’aime à penser que je commence à très bien voir les choses. Il y aura toujours des secteurs dans lesquels je pourrai progresser et je ne serai jamais satisfait de moi-même. Je peux toujours m’améliorer. »

« S’améliorer ». Le maître-mot de l’ancien élève de l’université de Louisville, qui se trouve seulement dans la 4e saison de sa carrière. Appelé à devenir le franchise player d’Utah, s’il ne l’est pas déjà, celui que l’on surnomme « Spida » s’efforce de devenir la meilleure version de lui-même, en n’ayant que faire des déclarations de ceux qui doutent de lui.

« Ça ne m’a pas vraiment perturbé » confie-t-il, par exemple, au sujet des critiques de Shaquille O’Neal. « Je trouve que ça a été exagéré, mais ce sont les médias en général. Tout le monde peut avoir sa propre opinion. Je joue pour être le meilleur joueur et coéquipier possible. [Shaquille O’Neal] n’est pas mon coach. S’il n’est pas d’accord pour dire que je suis une superstar, très bien. Je dois juste faire en sorte de jouer et aider mes coéquipiers. »

Humble et généreux, Donovan Mitchell n’en oublie pas non plus de devenir aussi bon qu’il ne l’est sur les parquets, en dehors des terrains. Particulièrement investi dans le mouvement « Black Lives Matter », il réitère ainsi son envie de lutter contre l’injustice raciale aux États-Unis.

« Les gens ne comprennent pas quel type d’enfant j’étais en grandissant », conclut le joueur de 24 ans. « Aujourd’hui, j’en suis arrivé à un stade où mon autographe signifie quelque chose [pour quelqu’un]. Peu importe le jour, la semaine ou l’année qu’on est. Vous ne pouvez jamais savoir ce qu’un enfant peut endurer dans la vie. Donc je veux m’assurer de donner en retour tout ce que je peux donner. […] Je savais, dès mon arrivée dans la Ligue, que je voulais parler pour ceux qui ne pouvaient pas se faire entendre. »