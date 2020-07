Tout va mieux entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert

Après les tensions, place à la réconciliation. Atteints tous les deux du Covid-19 en mars, Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont repris les entraînements avec le Jazz, et l’arrière All-Star assure que leurs rapports se sont apaisés. « Actuellement, on est bien. On est prêt à jouer » a-t-il répondu sur ESPN. « Je pense que ce qui craignait le plus, c’est que tout ça nous a éloignés les uns les autres, et ça nous a empêchés de poursuivre ce qu’on voulait faire, et je souhaite vraiment que on aille de l’avant.«

On ne peut pas effacer ce qu’il s’est passé, mais il faut donc revenir à l’objectif numéro 1 : jouer le titre. « Je pense que ce sera vraiment l’une des composantes de notre objectif. Il s’agit de nous souder collectivement car évidemment, Rudy et moi avons eu le Covid, il s’est passé ce qu’il s’est passé… Mais maintenant, on est prêt à rejouer, et on ne fait qu’un car on ne veut pas être écarté de notre objectif. »

« Ce n’est pas un secret » avoue-t-il, il était en colère contre Gobert. Mais il a préféré que tout ça se gère en interne, plutôt que dans les médias. Et au final, Mitchell en tire du positif. « Ça m’a permis de prendre du recul et de comprendre que, premièrement, c’est du business. Et en tant que professionnel, il va y avoir des hauts, il va y avoir bas, et je le savais surtout pour la partie terrain. En dehors des terrains, il y a tellement de choses différentes qui vont être des choses géniales et des choses qui ouvrent les yeux et qui vous obligent à prendre du recul et à simplement réévaluer et observer. Je pense que cela a été la chose la plus importante pour moi et que je suis simplement capable de m’y adapter sans devenir dingue. »