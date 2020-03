Donovan Mitchell en a bien voulu à Rudy Gobert

« Pour être honnête avec vous, il m’a fallu un certain temps pour me calmer. J’ai lu ce qu’il a dit et j’ai entendu ce qu’il a dit. Je suis content qu’il aille bien, je suis content que j’aille bien ».

La déclaration de Donovan Mitchell à « Good Morning America » ne fait plus aucun doute. Comme ses tweets l’avaient laissé sous-entendre, l’arrière du Jazz en a voulu à son coéquipier Rudy Gobert pour n’avoir pas respecté les règles élémentaires pour éviter la propagation du virus. Quelques jours plus tard, l’émotion est retombée et « Spida » est surtout satisfait de ne pas avoir vu le reste de son équipe (et leurs proches) être touché.

« Je suis juste très heureux, pour être honnête, que ce soit juste, et je déteste dire ça, juste nous deux et non pas tout le reste de l’équipe, a-t-il ajouté. Ni lui ni moi n’avons d’enfants à la maison. J’ai des coéquipiers qui ont des enfants, des employés qui ont des enfants à la maison. Donc, je suis content que nous ayons pu le contenir autant que possible ».

Asymptomatique

Donovan Mitchell s’est également voulu rassurant sur son état de santé, rappelant également qu’il était asymptomatique et donc que tout le monde devait rester vigilant, même en bonne santé apparente. « Je suis asymptomatique. Je n’ai aucun symptôme. Je pourrais marcher dans la rue, et si ce n’était pas de notoriété publique que je suis malade, vous ne le sauriez pas. Je pense que la partie la plus effrayante de ce virus, c’est que vous pouvez sembler aller bien, être bien, et vous ne savez jamais à qui vous pouvez parler ».

En attendant, Donovan Mitchell, privé de contact avec le monde extérieur, alterne entre jeux vidéo et des vidéos de ses anciens exploits.

« Le monde du basket a pu le constater hier, certains des gars regardent leurs anciens highlights. J’ai fait beaucoup de choses comme ça. Je me suis regardé à l’université, je me suis regardé en NBA… ça me rappelle de bons souvenirs, mais le match vous manque. Ça vous manque de jouer devant certains des meilleurs fans du monde en NBA ».