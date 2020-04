Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont renoué contact

Depuis leur brouille au début de l’épidémie de coronavirus, Donovan Mitchell et Rudy Gobert ne s’étaient plus adressé la parole. Mais, selon le Français, ce pont a été à nouveau franchi. Les deux hommes se sont expliqués et pour le pivot, il ne faut pas dramatiser la situation.

« C’est vrai qu’on n’a pas discuté pendant un moment après ça, mais on a discuté il y a quelques jours », a-t-il dit sur Instagram. « On est tous les deux prêts à revenir au jeu pour essayer de gagner un titre avec cette équipe. »

À l’instar de son agent, Bouna Ndiaye, qui consent qu’il faudra des ajustements en coulisses, le pivot du Jazz semble enclin à faire les efforts pour le bien commun. « Ce n’est pas une question de ne pas être professionnel. Tout le monde a des relations différentes et ce n’est jamais parfait. Dans les mariages, ce n’est jamais parfait. Donc, entre moi et mes coéquipiers, c’est loin d’être parfait. Mais en fin de compte, on veut tous la même chose et c’est gagner. On est tous les deux des adultes et on fera ce qu’il faudra pour gagner. »

De plus, Rudy Gobert relativise. Il sait qu’il a commis une erreur mais il a fait amende honorable, s’excusant en bonne et due forme, avant de donner à lui seul plus que de nombreuses franchises (avec certains de leurs joueurs).

« Il n’y a pas de conflit. En ce moment, il s’agit des milliers de gens qui meurent encore chaque jour, et de ce qu’on peut faire pour aider, ce qu’on peut faire pour amener un peu de positif. C’est ce sur quoi je me concentre. »

De quoi mettre ce problème interne en perspective et apaiser les débats ?