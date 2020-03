Rudy Gobert : « Je veux m’excuser publiquement auprès de tous ceux que j’ai pu mettre en danger »

Sous le feu des critiques aux Etats-Unis après l’annonce de sa contamination par le COVID-19, pour sa blague sur le coronavirus en conférence de presse et son attitude jugée « peu précautionneuse » par ses camarades, Rudy Gobert a réagi sur son compte Instagram.

« Je tiens à remercier tout le monde de s’être tant soucié de moi et de me soutenir depuis ces dernières 24 heures. J’ai vécu tellement d’émotions depuis que j’ai appris mon diagnostic… Surtout de la peur, de l’anxiété et de la gêne. La première chose, et la plus importante, c’est que je veux m’excuser publiquement auprès de tous ceux que j’ai pu mettre en danger. À l’époque, je ne savais pas que j’étais infecté. J’ai été négligent et je n’ai pas d’excuse. J’espère que mon histoire servira d’avertissement et incitera tout le monde à prendre cela au sérieux. Je ferai tout ce que je peux pour utiliser mon expérience comme moyen d’éduquer les autres et de prévenir la propagation de ce virus. Je suis sous haute surveillance et je me rétablirai complètement. Je vous remercie encore pour votre soutien. J’encourage tout le monde à prendre toutes les mesures pour rester en sécurité et en bonne santé. Love. »

Une attitude très mature, deux heures après un message de Donovan Mitchell, également sur Instagram, que beaucoup ont pris comme une critique indirecte à l’encontre du Français.

L’autre All-Star du Jazz y écrivait ainsi que « nous en apprenons tous davantage sur la gravité de cette situation et nous espérons que les gens pourront continuer à s’instruire et à réaliser qu’ils doivent se comporter de manière responsable, tant pour leur propre santé que pour le bien-être de leur entourage. »