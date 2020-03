Rudy Gobert fait un don de 500 000 dollars pour aider les employés du Jazz et les malades en France, à OKC et Utah

Premier joueur NBA positif au coronavirus, et à l’origine de l’arrêt de la NBA, Rudy Gobert a décidé de faire un don de 200 000 dollars pour aider les employés au chômage technique de la Vivint Smart Home Arena, la salle du Jazz. Il a aussi décidé de faire un don de 100 000 dollars pour aider les familles de l’Utah et Oklahoma City touchées par le virus, et 100 000 euros pour les familles en France. Le communiqué du Jazz ne donne pas de précision sur l’utilisation exacte de ce don global de plus de 500 000 dollars, mais il s’agit semble-t-il d’aider à financer les besoins pour la garde d’enfants du personnel soignant ou l’aide aux personnes âgées.

« Je suis touché par les efforts et les soins sans relâche des personnes du monde entier pour les malades touchée par le COVID-19, en particulier mes propres communautés de l’Utah et de la France, en plus de mon affection pour l’Etat de l’Oklahoma et de mes soins reçus là-bas, et bien sûr, ma famille de l’Utah Jazz« , a déclaré Gobert. « Je sais qu’il existe d’innombrables façons de toucher les gens. Ces dons sont un petit témoignage qui reflètent mon appréciation et mon soutien à tous ceux qui sont touchés et il s’agit de la première des nombreuses mesures que je vais prendre pour essayer d’avoir un impact positif, tout en continuant à en apprendre davantage sur COVID-19 et à éduquer les autres. Merci beaucoup, RG. »