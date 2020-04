Pour l’agent de Rudy Gobert, « il va falloir ajuster certaines choses dans le vestiaire »

C’était il y a un mois jour pour jour, et ça semble une éternité : le 11 mars 2020, Rudy Gobert, malade depuis quelques jours, était testé positif au coronavirus à Oklahoma City, obligeant la NBA à stopper la saison. Le même jour, tous ses coéquipiers et le staff qui les accompagnait à OKC sont testés, et un seul autre joueur est positif : Donovan Mitchell. Depuis, l’ambiance serait restée glaciale entre les deux joueurs.

Selon The Athletic, qui cite évidemment une source anonyme, le relation entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell ne semble pas « récupérable« . Alors qu’il avait expliqué qu’il lui avait fallu du temps « pour se calmer« , l’arrière du Jazz en voudrait toujours à son coéquipier, à qui il reproche d’avoir pris à la légère les consignes de la franchise. Car le Jazz, via Quin Snyder qui a de la famille à Seattle, était la franchise la plus prévenante. Depuis plusieurs jours, les dirigeants informaient les joueurs sur les risques possibles, et ils leur avaient déjà demandé de limiter au maximum les contacts. Pour Donovan Mitchell, Rudy Gobert ne prenait pas le maximum de précaution…

« Tout cela est en train de se tasser »

Qu’en est-il vraiment alors que Mitchell a refusé de s’exprimer à nouveau sur le sujet ? Pour Joe Ingles, interrogé il y a 15 jours, « il incombe en partie à Donovan et à Rudy de régler cette frustration envers l’autre, s’il s’agit de ça. (…) Mais je n’ai aucun doute que lorsque nous retournerons à l’entraînement, ou lorsque notre saison reprendra, notre équipe sera ce qu’elle a été et ce qu’elle est. Je suis convaincu que notre équipe sera complètement remise sur pied avec une parfaite cohésion. Nous sommes connus dans la ligue pour être un groupe de gars proches et je crois que nous le sommes toujours. »

Autre réaction, toute fraîche, celle de Bouna Ndiaye, l’agent de Rudy Gobert. « C’est sûr qu’au retour il va falloir ajuster certaines choses dans le vestiaire mais tout cela est en train de se tasser. » C’est une note plutôt optimiste même s’il laisse donc entendre sur France TV qu’il y aura une période d’adaptation. « Sur les critiques de la presse américaine, des autres joueurs NBA, de certains de ses coéquipiers, Rudy est assez philosophe. Il a fait une bêtise, il s’est excusé, il s’est engagé (plus de 500 000 dollars de dons) et puis il s’est très vite projeté vers l’avenir. »

Un avenir pour le moment qui reste en pointillé, et Bouna Ndiaye n’est d’ailleurs pas très convaincu par l’idée d’une reprise de la saison : « Ils font tout ce qu’ils peuvent pour rejouer fin juin jusqu’à mi-août mais là aussi, on n’y croit pas beaucoup. »