Donovan Mitchell : « Je ne m’attendais pas à ce que tout se passe aussi vite pour moi »

Comme Jayson Tatum, Bam Adebayo et De’Aaron Fox, Donovan Mitchell fait partie des grands gagnants de l’intersaison puisqu’il a paraphé un contrat de 163 millions de dollars sur cinq ans avec le Jazz, et il pourrait même toucher 195.6 millions de dollars s’il décroche une place dans une « All-NBA Team », la saison prochaine.

Et dès son arrivée en NBA, l’ancien arrière de Louisville avait bluffé tout le monde par son culot et ses qualités de leader. « J’avais été choqué par ce que j’avais fait lors de mon année rookie » a-t-il avoué vendredi dans le Deseret-News. « Pour être franc avec vous, j’en rêvais mais je ne m’attendais pas à ce que tout se passe aussi vite pour moi. »

Un rôle de leader social

Le plus dur désormais, c’est de confirmer et de justifier ce contrat énorme. Vu ses playoffs, il n’y a pas trop d’inquiétudes à avoir, le jeune All-Star a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste, et une superstar. « Je vais juste continuer à faire ce qui m’a permis d’en arriver là. Je vais continuer à être la même personne, le même joueur avec la même éthique de travail, et tout le reste devrait en découler. J’ai été capable de jouer avec plus de contrôle, et de maîtriser les choses de manières différentes. J’ai eu un peu plus le ballon et le fait de mettre des 3-points m’a vraiment aidé à étendre mon jeu. Cela m’a permis d’aller dans la raquette et de faire les bonnes lectures. »

Et quand il dit qu’il souhaite être « la même personne », il évoque ce rôle de leader dans le mouvement Black Lives Matter. « C’est l’héritage que je souhaite laisser. Gagner des titres, c’est super. Les matches, c’est super. Mais au final, je suis d’abord un homme noir. C’est l’héritage. Je veux être capable de dire à mes enfants : « Regardez, votre papa en a fait partie. »

Avec ce nouveau contrat, il pense justement qu’il va pouvoir en faire plus. « J’ai déjà fait beaucoup de choses différentes en dehors des terrains, et je suis désormais dans une situation où je vais pouvoir le faire à un niveau encore plus élevé. Le basket dure entre 10 et 15 ans quand on fait une longue carrière, mais je reste un homme noir. Il existe certaines choses, et il y a de l’injustice dans le monde, et j’essaie d’être le catalyseur, et l’une des personnes qui lance les choses pour montrer aux gens et pour éduquer les gens au fait qu’on peut améliorer le pays. Si je suis capable de le dire à mes enfants, j’en serai très heureux. »