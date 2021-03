All-Star Game 2021 : les équipes de LeBron James et Kevin Durant sont constituées !

Tout est fin prêt pour le All-Star Game 2021, organisé dimanche à huis-clos, à Atlanta. Capitaines respectifs de la conférence Ouest et de la conférence Est, LeBron James et Kevin Durant ont effectivement composé leurs effectifs cette nuit, lors de la désormais traditionnelle « Draft All-Star » annuelle, diffusée sur TNT.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Team LeBron et la Team Durant regorgent sans surprise de joueurs d’élite, tout aussi talentueux que spectaculaires. Pour rappel, en plus de LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard et Nikola Jokic ont également été désignés titulaires à l’Ouest, à l’instar de Kyrie Irving, Bradley Beal, Jayson Tatum (remplaçant de Kevin Durant, forfait pour le match), Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid à l’Est.

D’un côté, LeBron James avait l’honneur de choisir en premier, compte tenu de son statut de joueur ayant recueilli le plus de votes auprès des fans. Et, sans Anthony Davis, son choix s’est porté cette année sur Giannis Antetokounmpo. Pour l’accompagner dans le cinq de départ, le « King » a ensuite sélectionné, dans cet ordre, les magiciens de la balle orange que sont Stephen Curry, Luka Doncic et Nikola Jokic.

De l’autre, Kevin Durant a logiquement opté d’entrée pour son coéquipier Kyrie Irving, avant de drafter à tour de rôle Joel Embiid, Kawhi Leonard, Bradley Beal puis Jayson Tatum. Des éléments, certes, moins flashy que leurs homologues de la Team LeBron mais qui sauront, à coup sûr, faire preuve d’efficacité afin de décrocher la victoire.

LeBron James tacle le Jazz !

Pour compléter leurs bancs, LeBron James et Kevin Durant ont ensuite fait primer le relationnel.

Comme en 2020, James a donc sélectionné Damian Lillard, Ben Simmons, Chris Paul et Domantas Sabonis, tout en récupérant cette fois-ci Jaylen Brown, Paul George et Rudy Gobert, choisi en tout dernier. Quant à Durant, il a évidemment drafté directement James Harden, avant de miser sur la jeunesse de Devin Booker, Zion Williamson, Zach LaVine, Julius Randle et Donovan Mitchell, sans oublier Nikola Vucevic, dont il apprécie le profil.

Taquin, LeBron James en a également profité pour s’adonner à quelques petits tacles, sur le ton de la rigolade, envers l’ailier des Clippers Paul George, qu’il soutiendra « pour la seule et unique fois car [ils sont] ennemis », ainsi qu’envers le Jazz. Il faut dire que, malgré son statut de meilleure équipe de la Ligue au All-Star break, la franchise de Salt Lake City a vu ses deux représentants, Donovan Mitchell et Rudy Gobert, être sélectionnés en tout dernier.

Et le « King » n’a pas manqué d’égratigner la faible cote de popularité d’Utah…

« Il n’y a aucun manque de respect envers le Jazz. Mais vous devez le comprendre, c’est comme dans les jeux-vidéos. Personne ne prenait Utah quand il était gamin. Aussi grands soient-ils, nous ne prenions jamais Karl Malone et John Stockton aux jeux-vidéos. Jamais. »

Nul doute que cette petite pique balancée par LeBron James saura motiver les joueurs du Jazz dès ce week-end et, surtout, lors de la deuxième partie de saison. D’autant plus après les événements qui se sont déroulés mercredi soir face aux Sixers et les commentaires qui en ont découlé chez Donovan Mitchell et Rudy Gobert, à propos du manque de respect dont souffre Utah…