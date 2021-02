All-Star Game 2021 : LeBron James et Kevin Durant capitaines

Ce sont donc LeBron James et Kevin Durant qui choisiront leurs équipes pour le All-Star Game 2021, qui aura lieu le 7 mars prochain, à Atlanta. Les deux ailiers sont ainsi les deux joueurs ayant reçu le plus de votes de la part des fans dans chaque conférence : 5 922 554 pour le Laker et 5 567 106 pour le Net.

À l’Ouest, le « King » est accompagné de Stephen Curry et Luka Doncic sur le « backcourt », ainsi que Kawhi Leonard et Nikola Jokic sur le « frontcourt ». Le joueur de Dallas a pourtant fini à égalité avec Damian Lillard au niveau du système de votes, mais il a remporté le « tiebreak » parce qu’il a été mieux placé par les fans !

À l’Est, ce sont Kyrie Irving et Bradley Beal qui ont été choisis comme titulaires au niveau du « backcourt », alors que Giannis Antetokunmpo et Joel Embiid complètent eux le « frontcourt ». Non-sélectionné l’an passé, Bradley Beal se rattrape donc en étant le premier sélectionné au niveau du « backcourt » de l’Est cette saison, par les fans, mais aussi par les joueurs et les journalistes.

Ce sera en tout cas la 17e participation de LeBron James au match des étoiles, et il se rapproche encore des records de la catégorie, détenus par Kareem Abdul-Jabbar (19) et Kobe Bryant (18).

Désormais, c’est aux coaches de voter pour les sept remplaçants, qui seront dévoilés le 23 février puis ce sera aux deux capitaines de composer leurs effectifs, avec cette « Draft » qui aura lieu le 4 mars prochain.