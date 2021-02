Horaires, format, concours… Tous les détails du All-Star Game 2021

À quelques heures de l’annonce des titulaires, la NBA a officialisé l’organisation du All-Star Game. On savait que ce serait le 7 mars, à Atlanta, et la ligue en dévoile tous les détails. Tout d’abord, il n’y aura pas d’équipes de l’Est et de l’Ouest, puisque les joueurs ayant obtenu le plus de voix seront capitaines, et ils composeront chacun leur effectif. On en a désormais l’habitude, et pour l’instant, il s’agirait de Kevin Durant et de LeBron James.

Ensuite, le 7 mars, l’événement débutera à 18h30 heure locale (00h30 en France) avec deux concours : le Skills Challenge et le concours à 3-points. Ensuite, à partir de 20h00 (02h00 en France), place au match des étoiles avec le Slam Dunk Contest à la mi-temps.

Comme l’an passé, le format reprend la formule « Elam Ending ». On en rappelle le principe : des quart-temps indépendants, et des compteurs remis à zéro pour les 2e et 3e quart-temps, et enfin un cumul des points pour attaquer le 4e avec un score à atteindre pour remporter le match. Comme en 2020, en hommage à Kobe Bryant, il faudra atteindre 24 points de plus que le total le plus élevé au début du 4e quart-temps. L’an passé, cette formule avait conquis tout le monde, public et joueurs.

Par ailleurs, la NBA et le syndicat des joueurs ont également annoncé qu’ils allaient consacrer 2,5 millions de dollars en fonds et en ressources pour les « universités historiquement noires » (HBCU) et pour l’accès aux soins et aux vaccins liés au Covid-19 pour la communauté noire défavorisée.

La NBA rappelle que les joueurs arriveront le 6 sur place et qu’ils ne sortiront de leur hôtel que pour le match et les concours. Il n’y aura ainsi pas d’animations pour les fans, ni de billets en vente.