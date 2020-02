La NBA défend le nouveau format du All-Star Game

On le sait, c’est à l’initiative de Chris Paul que la NBA a décidé de modifier le format du All-Star Game avec des quart-temps indépendants, et des compteurs remis à zéro pour les 2e et 3e quart-temps, et enfin un cumul des points pour attaquer le 4e avec un score à atteindre pour remporter le match.

Dans une interview accordée à NBC Sports Chicago, Adam Silver s’est expliqué sur ce choix, prévu bien avant le décès de Kobe Bryant. « La genèse de ce changement est venu directement de Chris Paul, qui m’avait appelé l’été dernier en me disant : « Je suis un grand fan du Basketball Tournament, êtes-vous familier de ce qui s’appelle les fins Elam ? » Je lui ai répondu que « oui », j’avais déjà vu ça quelques fois, et il m’a répondu : « Je trouve ça fascinant. » Personnellement, je pense que ça peut embrouiller quelques spectateurs. Mais Chris m’a dit : « Je pense que c’est génial, et on devrait étudier un changement de format ». »

Comme Adam Silver a vu que le meneur du Thunder était très sérieux, il lui a alors demandé d’en discuter avec les autres membres du comité exécutif puisqu’il est président de l’union des joueurs, pendant que lui décidait de faire remonter l’idée à ses collègues de la NBA. « Le retour de tout le monde, c’est que c’était vraiment curieux. Essayons quelque chose de nouveau » poursuit le commissionner.

« Tout le monde est favorable aux innovations, mais quand on essaie, il y a beaucoup de critiques »

Par rapport à la formule de Nick Elam, un professeur à Ball State University, il y a quelques changements. Comme ça se joue sur un match, il n’y a pas de points de victoire accordés à la fin de chaque quart-temps, et en hommage à Kobe Bryant, il faudra atteindre 24 points de plus que le total le plus élevé au début du 4e quart-temps.

« J’ai appris depuis des années les gens n’aimaient généralement pas le changement » rappelle Adam Silver sur les réactions à cette annonce. « Ce que je veux dire, c’est que tout le monde est favorable aux innovations, mais quand on essaie, il y a beaucoup de critiques. Au final, j’ai le sentiment qu’il faut être extrêmement prudent lorsque ça touche à la saison régulière ou aux playoffs. Mais quand c’est le All-Star Game, c’est une occasion festive. »

Surtout, c’est une demande des joueurs, et ça peut apporter cette compétitivité qui a disparu depuis des années. « On a un partenariat avec les joueurs, et ils pensent que ça va être sympa. Je reconnais qu’on veut de la compétition, mais ce n’est pas forcément l’endroit car on ne veut pas que les joueurs risquent une blessure. Je pense que c’est quelque chose de nouveau et d’intrigant pour les fans. »