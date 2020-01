Le All-Star Game change son format pour rendre hommage à Kobe Bryant

Pas de changement de logo, mais un changement de format pour le All-Star Game. Pour rendre hommage à Kobe Bryant, la NBA a ainsi décidé de modifier la rencontre des étoiles, en suivant une idée proposée par Chris Paul l’été dernier, et utilisée dans The Basketball Tournament.

Le principe, c’est que les trois premiers quart-temps sont indépendants. L’équipe qui finit en tête après les 12 premières minutes remporte 100 000 dollars pour l’association caritative de son choix, puis le score est remis à zéro pour le deuxième quart-temps. Là, encore, l’équipe qui remporte le quart-temps remporte 100 000 dollars, et le score est à nouveau remis à zéro après la mi-temps. Avec un nouveau duel dans le troisième quart-temps.

Finalement, les trois scores sont cumulés pour le quatrième quart-temps, et c’est là que l’hommage à Kobe Bryant arrive, puisque les équipes devront atteindre le score le plus élevé, plus 24, pour remporter le match.

Pour être clair, si la « Team Giannis » remporte le premier quart-temps 35-32, perd le deuxième quart-temps 34-38 puis remporte le troisième quart-temps 36-30, elle aura remporté 200 000 dollars pour son association caritative (100 000 dollars du premier quart-temps et 100 000 dollars du troisième quart-temps) alors que la « Team LeBron » aura remporté 100 000 dollars. Les deux groupes démarreront alors le quatrième quart-temps à 105-100 pour la « Team Giannis », le gagnant étant la première équipe à atteindre 129 points (105+24).

« Les événements de cette semaine nous ont fait comprendre que le seul chiffre approprié pour le All-Star Game de cette saison est le 24 »

Celle qui atteindra le score recherché en premier remportera 200 000 dollars en bonus.

« Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir au bon chiffre cible à utiliser pour le quatrième quart-temps », explique Byron Spruell, le président des opérations de la NBA. « Les événements de cette semaine nous ont fait comprendre que le seul chiffre approprié pour le All-Star Game de cette saison est le 24 ».

Le but, c’est évidemment aussi de retrouver un semblant de compétitivité dans ce All-Star Game de Chicago, le 16 février, alors que la rencontre n’est depuis plusieurs années qu’un concours de dunks et de 3-points.

« Nous nous sommes efforcés de rendre cette compétition plus compétitive, plus passionnante et plus amusante », continue Byron Spruell. « Nous avons bien collaboré avec le syndicat. Cette année, nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvions faire pour en faire un match vraiment compétitif où chaque quart-temps compte. »

Si l’expérience fonctionne, le procédé pourrait être réutilisé. En tout cas, ce chiffre cible de 24 points n’est qu’un des nombreux hommages promis par la NBA pour honorer la mémoire de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et des sept autres personnes décédées dans l’accident tragique d’hélicoptère survenu dimanche.