Donovan Mitchell – Rudy Gobert, l’entente imparfaite

Le 11 mars dernier, la saison était interrompue après l’annonce de l’infection au COVID-19 de Rudy Gobert. Quelques heures plus tard, c’était au tour de Donovan Mitchell d’être testé au positif au Coronavirus, plongeant par la même occasion les deux joueurs du Jazz dans une profonde embrouille qui ne serait désormais – tout comme leur contamination – plus que de l’histoire ancienne.

À l’époque, l’imprudence du Français, qui s’était moqué du virus, avait néanmoins eu le don d’irriter « Spida » après coup. Au lendemain de cette nouvelle, ESPN explique donc que le pivot a tout essayé pour joindre son coéquipier, aussi bien par téléphone, que par SMS ou sur les réseaux sociaux. Des tentatives restées vaines puisque l’arrière n’avait pas daigné lui répondre. Ce que comprend Gobert.

« J’ai essayé de me mettre à sa place. Il y avait beaucoup de crainte et je pense qu’il a réagi sous le coup de la peur. C’est pourquoi je ne lui en veux pas vraiment. Nous sommes tous différents et nous réagissons tous différemment. Quand ça concerne quelque chose de la sorte, un virus que nous ne connaissons pas, c’est effrayant. C’était effrayant pour moi et je suis sûr que ça l’était pour lui aussi. »

Ce mal-être jugé suffisamment profond, certains se mettaient carrément à imaginer un transfert de l’un des deux hommes dans les mois à venir. Fort heureusement pour les dirigeants de l’Utah, ils n’auront pas à choisir entre eux, qui semblent prêts à aller de l’avant ensemble.

« Nous nous sommes dit ce que nous avions à nous dire », avoue le double meilleur défenseur de la NBA. « Nous sommes sur la même longueur d’ondes. Nous voulons tous les deux gagner. Nous pensons que nous avons une belle opportunité [de gagner] et nous savons que nous avons besoin l’un de l’autre. […] C’est la chose la plus importante. »

Une relation mouvementée

Cet incident a toutefois eu le mérite de mettre en exergue les problèmes qui existent entre les deux All-Stars, sur les parquets cette fois-ci. Non pas pour une question de cohabitation, Rudy Gobert n’ayant pas besoin de porter la balle, mais plutôt pour une question d’altruisme. Car Donovan Mitchell n’est pas réputé pour être le plus collectif des joueurs du Jazz, ce qui a parfois agacé son aîné.

« Les relations ne sont jamais parfaites. Mais le plus important c’est de se respecter mutuellement. […] Je sais que je peux être ennuyeux. Je peux même être très ennuyeux. Je pense que le fait qu’il ait été très bon très tôt m’a rendu très exigeant, de manière pas tout le temps positive. Mais, parfois, vous ne vous en rendez pas compte. […] Rien n’est jamais parfait dans les meilleures équipes. Mais il faut avoir conscience de ses points forts et savoir comment faire pour s’améliorer et rendre les autres encore meilleurs. »

À 23 ans, et dans la Ligue depuis trois petites saisons seulement, Mitchell dispose encore d’une belle marge de progression. Une source anonyme explique justement l’aspect de son jeu sur lequel il doit travailler, pour que cela profite aux hommes de Quin Snyder. « Parfois, il essaie d’être le héros en prenant les tirs importants. Je sais qu’il veut être la star mais, parfois, le jeu est juste devant lui et il n’a qu’à passer le ballon. Il doit encore progresser à ce niveau et faire davantage confiance à ses coéquipiers. »

Avant que l’exercice 2019-20 ne soit suspendu, le Jazz vivait une campagne mi-figue mi-raisin, étant à la fois capable de réaliser de grosses séries de victoires et de connaître d’importants coups de mou. Cette pause de quatre mois et demi aura en tout cas permis à l’ensemble de la franchise de recharger ses batteries, tout en se recentrant sur ses objectifs.

« Ça ne sera jamais parfait. Nous allons parfois être très heureux mais, parfois, nous allons aussi être frustrés les uns envers les autres », ajoute Gobert. « Mais je pense que nous pouvons accomplir de grandes choses, voilà la morale de l’histoire »