Donovan Mitchell et Rudy Gobert, l’union sacrée

Il y a neuf mois, on évoquait un divorce et finalement, c’est une union renforcée ! En froid en mars dernier, Rudy Gobert et Donovan Mitchell viennent tous les deux de prolonger pour cinq ans avec le Jazz, et ils seront donc coéquipiers au moins jusqu’en 2025, et peut-être même 2026 s’ils décident de ne pas tester le marché. Utah croit tellement en son duo All-Star, qu’il vient de lâcher plus de 360 millions de dollars sur les deux !

« Après la bulle, j’ai vraiment eu le sentiment que je pouvais gagner avec un titre avec Donovan » a expliqué Rudy Gobert à ESPN. « Je pense que tous les deux, on a beaucoup progressé, et on va encore progresser. Je suis très excité à l’idée qu’on puisse continuer cette aventure ensemble. »

L’embrouille liée au Covid-19 est donc oubliée, et c’est ensemble qu’ils vont tenter de remporter le premier titre de l’histoire de la franchise. « C’est derrière nous. C’est du passé » assure Donovan Mitchell dans le Salt Lake Tribune. « C’est dingue de se dire que tout ça s’est passé la même année… »

Au passage, Donovan Mitchell encense le professionnalisme de son coéquipier. Il faut se souvenir qu’en mars, son discours était tout autre lorsqu’il lui avait reproché sa légèreté et son insouciance face au Covid-19.

« J’applaudis Rudy d’être venu tous les jours sans montrer si les négociations se passaient bien ou pas » poursuit l’arrière. « Quelle que soit l’issue, aucun d’entre nous ne savait vraiment qu’il se passait. Je le félicite d’être venu s’entraîner de manière déterminée. C’est le pro ultime. »