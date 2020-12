Rudy Gobert prolonge au Jazz pour 205 millions de dollars !

Comme Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert ne sera pas free agent en 2021 puisque le Français vient de prolonger avec le Jazz, et il signe le 3e plus gros contrat de l’histoire : 205 millions de dollars sur cinq ans !

C’est un peu moins que le « supermax » mais le pivot de Utah va devenir l’un des joueurs les mieux payés de la NBA, et le sportif français le mieux rémunéré de l’histoire, ce jusqu’en 2026 !

« Cela signifie qu’ils croient en moi. Ils croient en ce qu’on a construit depuis des années, au sein de la franchise, avec Quin Snyder et les gars » a réagi Rudy Gobert. « Pour moi, c’est une chance incroyable. C’est très motivant de se dire qu’on partage tous la même vision, et qu’on partage le même but pour cet Etat et cette franchise. »

Deux fois élu meilleur défenseur de la NBA et All-Star, Rudy Gobert a expliqué qu’il n’avait pas exigé de contrat « supermax » (soit 35% de la masse salariale) car il veut permettre à ses dirigeants d’améliorer l’équipe avec des millions supplémentaires. À noter aussi qu’il aura la possibilité de tester le marché en 2025, un an avant la fin de cette prolongation, sa dernière année étant une « player option ».

« Important pour moi de gagner le titre à Utah et d’y créer notre héritage »

« Personnellement, le but est toujours de gagner le titre » poursuit Rudy Gobert sur ESPN. « Lorsque nous en avons parlé avec mon agent avant le début des négociations, j’ai décidé que je ne voulais pas demander le supermax. Nous ne voulions pas commencer les négociations en demandant le supermax. Pour moi, il était important de montrer à la franchise et à l’équipe que je n’en faisais pas une question d’argent. Il s’agissait de continuer à construire ce que nous avons construit et aussi de donner à cette équipe et à moi-même la stabilité et la tranquillité d’esprit pour ne pas avoir à m’occuper des négociations plus tard. Je veux gagner, et j’ai envie de laisser cet argent sur la table pour que l’équipe puisse recruter de meilleurs talents autour de moi et Donovan. C’était vraiment important. Je veux gagner, et je crois en ce groupe et je crois en cette franchise, et j’étais prêt à laisser cet argent pour eux. »

Déjà prolongé cet automne, Donovan Mitchell est sous contrat jusqu’en 2025, et le nouveau propriétaire de la franchise affiche ses ambitions en prolongeant ses deux meilleurs joueurs au prix fort.

« Utah, c’est chez moi » conclut le Français. « Je me considère comme quelqu’un de loyal. Beaucoup de gens m’ont demandé pourquoi je n’allais pas dans un plus grand marché. Je leur ai toujours répondu que c’était plus important pour moi de gagner le titre à Utah et d’y créer notre héritage. Je pense que Donovan pense pareil, que le coach aussi, et le nouveau propriétaire également. »