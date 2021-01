À Utah, on ne comprend pas les attaques de Shaquille O’Neal contre Donovan Mitchell

Entre Shaquille O’Neal et le Jazz, c’est l’amour vache. Quelques jours après s’être exprimé sur le contrat de Rudy Gobert, un sujet auquel il continue de faire référence, le Shaq s’en est cette fois pris à Donovan Mitchell.

Le débat autour de l’arrière du Jazz a démarré sur le plateau de TNT, à la mi-temps du match retransmis entre Utah et New-Orleans. Avec cette question posée par Kenny Smith : Donovan Mitchell est-il en passe de s’établir comme une superstar de la ligue ou bien est-il encore au « simple » stade du All-Star ?

Réponse du Shaq : « Il devrait être la deuxième ou troisième option (d’une équipe). » Charles Barkley s’accorde à dire que le talent offensif n’est pas suffisant pour porter une équipe, surtout un soir de maladresse comme Donovan Mitchell et d’autres vedettes de la ligue peuvent en connaître. Et Kenny Smith de rappeler les différents moyens de peser sur le jeu : points, rebonds, passes décisives, défense, leadership et rythme du jeu.

L’échange aurait pu en rester là mais à l’issue de la septième victoire du Jazz, Donovan Mitchell était l’invité de l’interview du show en interviewe d’après-match. Un choix logique après son énorme prestation (36 points à 11/19 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes).

Rudy Gobert : « Si nous continuons à gagner des matchs, ils vont devoir continuer à parler de nous. Peut-être jusqu’en juillet… »

Face à Donovan Mitchell, le Shaq a alors fait écho à cette première discussion et réclamé une réponse. « D’accord. C’est tout », s’est contenté de répéter le joueur, en secouant la tête. « Ok cool, je voulais que tu l’entendes », réagit l’ancien pivot… Malaise. Visiblement affecté par les provocations du Hall of Famer, l’arrière a préféré laisser passer.

« On vient de gagner sept matches de suite, je déteste prendre une victoire comme celle-ci et en faire une affaire personnelle », a-t-il lâché plus tard. « Je suis là pour jouer au basket, gagner et être le meilleur coéquipier possible. S’ils n’aiment pas ça, ils n’aiment pas ça. »

Sans vouloir en rajouter non plus, son coéquipier Mike Conley a de son côté rappelé qu’il était « un grand fan de Don, je l’ai vu grandir avant même qu’il soit ici. Je ne sais pas comment on peut faire une telle déclaration en regardant ses progrès à son si jeune âge. Il progresse d’année en année. »

Ses derniers playoffs, où le joueur de 24 ans a été éblouissant, en témoignent. Alors « peu importe comment ils veulent nous appeler », a complété Rudy Gobert. « Si nous continuons à gagner des matchs, ils vont devoir continuer à parler de nous. Peut-être jusqu’en juillet… »