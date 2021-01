Rudy Gobert répond aux critiques du Shaq

Au cas où son message serait mal passé dans un podcast, Shaquille O’Neal en a remis une couche sur Instagram à propos de Rudy Gobert. L’ancien pivot des Lakers ne comprend visiblement pas comment on peut donner 205 millions de dollars à un pivot qui tourne à « 11 points de moyenne », et montage à la clé, il s’imagine donc écrabouillant le Français au propre comme au figuré avec 45 points, 16 rebonds, 10 lancers ratés en trois quart-temps, avec un Rudy Gobert sorti pour six fautes avec 11 points et 3 rebonds.

Le Français a d’abord répondu directement sur Instagram, puis plus longuement sur Twitter. « Il n’y a pas d’embrouille… Si les gens veulent continuer de parler de manière négative sur moi, ou de continuer à me discréditer, ça les regarde et la seule chose que ça montre, c’est qui ils sont. Je serai toujours heureux qu’un frère déjoue les pronostics, et je vais continuer de les déjouer. »

Rudy Gobert préfère tuer la polémique dans l’œuf, et c’est sur le terrain qu’il répondra. Une habitude pour lui, sélectionné en 27e choix de la Draft, et qui est passé par la G-League avant de s’imposer comme l’un des meilleurs défenseurs de sa génération, et bientôt comme l’un des joueurs les mieux payés. N’en déplaise au Shaq.