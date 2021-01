Le Shaq digère mal le super contrat de Rudy Gobert

En NBA, Shaquille O’Neal a amassé 286 millions de dollars, et il touchait encore 20 millions de dollars par saison aux Suns puis aux Cavaliers en fin de carrière. A ça, il faut ajouter de gros contrats publicitaires, mais aussi de superbes investissements. Le Shaq fait ainsi partie des sportifs les plus fortunés de sa génération, mais si on s’en tient uniquement au sportif, il sera dépassé par Rudy Gobert !

En prolongeant avec le Jazz avant le début de saison, le Français s’est assuré de toucher 310 millions de dollars en carrière. Et il n’aura que 34 ans en 2026 à la fin de ce contrat de 205 millions sur cinq ans, le 3e plus gros de l’histoire de la NBA. Un contrat monstrueux qui reste en travers de la gorge du Shaq. Interrogé sur les intérieurs qu’il apprécie actuellement, il cite « le gars de Denver » et Patrick Peterson et Bryant McFadden lui demandent son avis sur DeMarcus Cousins. L’ancien intérieur des Kings tente de relancer sa carrière à Houston et le Shaq lui donne un conseil.

« Si j’étais Boogie, je regarderais le foutu contrat qu’a eu votre gars de Utah. Je ne veux pas jouer les haters, mais cela devrait être une motivation pour les petits gamins. Avec 11 points de moyenne, tu peux toucher 200 millions de dollars. »

McFadden lui rappelle que Gobert est un grand défenseur, qu’il prend des rebonds… et que ce n’est forcément scandaleux. « Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il a un super agent et je suis content pour lui et sa famille » rétorque le Shaq. « Avec le règlement actuel, on a une certaine somme à dépenser… Je suis content pour lui, mais c’est un moment important pour beaucoup de gamins qui pensent ne pas pouvoir le faire. »

Et le Shaq de rappeler cette anecdote sur sa motivation pour jouer au basket. Quasi mot pour mot avec ce qu’il avait déjà raconté en 2016, il explique que c’est son père, en voyant le contrat de Jon Koncak, qui l’avait incité à se tourner vers le ballon orange, et à abandonner le foot US. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il encourage son fils à s’améliorer en défense pour toucher un meilleur contrat que Gobert !