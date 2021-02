Stats & Highlights | Les Celtics réagissent, les Grizzlies enchaînent

En profitant du retour de Kemba Walker, qui était en forme, les Celtics ont battu les Hawks après notamment une première mi-temps bien maîtrisée. Boston doit désormais enchaîner avec une seconde victoire de rang, et Atlanta réagir car Trae Young et sa bande restent sur cinq défaites en six matches.

Memphis, en appuyant à l’intérieur et avec une grosse défense, a fait le travail pour l’emporter face à des Pistons trop maladroits, au shoot comme dans la gestion du ballon (21 balles perdues). C’est leur deuxième succès de rang.

Boston – Atlanta : 121-109

Les Celtics et Kemba Walker ont enfin réagi. Le meneur, de retour après avoir manqué le premier affrontement contre Atlanta, a inscrit 20 points en première mi-temps, dont neuf de suite en deuxième quart-temps lors d’un 20-5 qui a fait beaucoup de mal aux Hawks.

Avec une adresse importante, et malgré trop de ballons perdus, Boston a dominé la première période avec autorité et continué en troisième quart-temps. Ce n’est qu’en dernier acte que Trae Young et sa bande vont revenir à moins de dix points. C’est alors Daniel Theis, avec plusieurs paniers de suite, qui va écarter Atlanta définitivement.

Celtics / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Thompson 27 8/9 0/0 1/2 2 3 5 3 2 0 2 1 17 22 J. Tatum 37 10/21 3/8 2/2 1 7 8 6 2 1 6 3 25 26 D. Theis 33 7/9 0/1 0/0 2 6 8 4 4 1 2 3 14 26 K. Walker 34 10/16 5/8 3/3 0 5 5 6 2 3 3 1 28 34 J. Brown 34 6/12 4/7 1/3 0 4 4 6 0 1 3 0 17 17 S. Ojeleye 17 2/4 1/3 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 5 5 A. Nesmith 20 1/4 1/3 0/0 0 4 4 0 2 0 0 0 3 4 R. Williams III 16 6/8 0/0 0/0 3 4 7 0 4 2 0 4 12 23 P. Pritchard 17 0/7 0/5 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 -7 J. Green 4 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 Total 50/90 14/35 7/10 9 35 44 26 21 8 18 12 121 Hawks / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 30 3/13 0/3 2/2 2 1 3 0 3 1 2 0 8 0 C. Capela 31 11/14 0/0 2/2 9 6 15 1 1 2 2 4 24 41 T. Young 37 10/16 3/7 8/9 0 4 4 11 1 3 6 0 31 36 K. Huerter 30 2/7 1/5 0/0 0 2 2 3 1 0 1 1 5 5 C. Reddish 31 3/13 0/4 3/3 1 4 5 0 2 5 1 1 9 9 D. Gallinari 24 2/14 2/7 3/4 0 3 3 3 3 1 1 0 9 2 B. Fernando 11 1/1 0/0 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 2 6 S. Hill 18 3/4 1/1 5/5 0 4 4 1 2 1 0 0 12 17 B. Goodwin 5 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 T. Snell 17 2/6 2/2 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 6 5 S. Mays 6 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 Total 38/90 10/30 23/25 13 28 41 21 14 14 13 6 109

Memphis – Detroit : 109-95

En étant maladroit dès l’entame de match, Detroit a facilité le travail à Memphis. Les Grizzlies vont donc dominer durant toute la première mi-temps, avec un écart stable. Puis, après la pause, les hommes de Dwane Casey trouvent enfin la cible à 3-pts. Mais Ja Morant répond avec 13 points en troisième quart-temps pour maintenir les Pistons à distance.

Néanmoins, Jerami Grant et ses coéquipiers sont à une possession à six minutes de la fin. Mais la défense de Memphis est trop bien en place et éteint les Pistons pendant plusieurs instants, qui souffrent avec beaucoup trop de ballons perdus bêtement, sur des passes ratées, et doivent logiquement s’incliner.