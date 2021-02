Kawhi Leonard et Paul George de retour, les Clippers arrêtent le Jazz

Deux jours après la belle victoire du Jazz au Staples Center, les Clippers et le Jazz se retrouvent… cette fois au complet. Kawhi Leonard, Paul George et Nicolas Batum sont en effet présents pour Los Angeles, alors que Mike Conley est également là pour Utah. De quoi nous promettre un match digne des playoffs.

C’est d’ailleurs Mike Conley qui s’illustre en début de match avec ses petits floaters mais Paul George est déjà bien en rythme, et les Clippers répondent au 7-2 initial d’Utah par un 10-0 pour reprendre les commandes.

Les duels Leonard/Mitchell puis Morris/Clarkson

Rudy Gobert commence à prendre toute la place dans la raquette, mais cela n’empêche pas Kawhi Leonard d’aller chercher ses spots, et sur un ultime tir de Paul George, les Clippers pointent à +8 (31-23) à la fin du premier quart-temps. L’écart gonfle encore sous l’impulsion des « role players » californiens. Il faut dire que la défense de Tyronn Lue est en place, et que le Jazz a plus de mal que d’habitude à trouver des positions ouvertes de loin.

À 3/16 derrière la ligne à 7m25 pour débuter la partie, Utah n’arrive pas à trouver de rythme et se retrouve à 15 points (55-40) à l’approche de la mi-temps. De quoi agacer Donovan Mitchell, qui appuie sur l’accélérateur avec l’aide de Bojan Bogdanovic. Et ça ne fait que +8 (57-49) au retour aux vestiaires pour Los Angeles.

C’est un moindre mal pour le Jazz, alors que Donovan Mitchell continue son festival au retour des vestiaires. Le problème, c’est qu’il a un sacré client en face, avec Kawhi Leonard bien décidé à lui répondre.

Le duel, plus ou moins à distance, entre les deux hommes est superbe. Le Jazz a en tout cas recollé et ça promet un joli quatrième quart-temps. Celui-ci débute d’ailleurs par un autre duel, de remplaçants cette fois, avec Marcus Morris et Jordan Clarkson qui s’échangent les paniers.

Utah se bat jusqu’au bout

Le problème, c’est que Rudy Gobert est souvent seul pour gérer le rebond, et Los Angeles récupère des opportunités offensives qui font mal, surtout en fin de match. Patrick Beverley inscrit ainsi en plus deux 3-points précieux, et revoilà les Clippers à +13 (107-94) à 2min30 de la fin. Mais Utah n’a pas le meilleur bilan NBA pour rien, et Donovan Mitchell ne veut pas offrir une fin de match tranquille à Los Angeles.

Comme en fin de première mi-temps, c’est avec l’aide de Bojan Bogdanovic que l’arrière ramène son équipe. Les Clippers sont en panique et les temps-morts de Tyronn Lue ne calment rien. À 25 secondes de la fin, le Jazz est carrément revenu à quatre points (108-104).

Los Angeles assure ses lancers mais Donovan Mitchell est déchaîné et sur deux 3-points consécutifs, il ramène son équipe à deux petits points (112-110). Problème : il ne reste que 10 secondes au chrono…

L’arrière d’Utah est condamné à être parfait et il rate sa nouvelle tentative. Kawhi Leonard et Patrick Beverley ne tremblent pas aux lancers et si Donovan Mitchell rate volontairement son dernier lancer pour obtenir un dernier shoot, l’écart était déjà trop important (116-112), même si Utah s’est battu jusqu’à la dernière seconde.

Fin de série en tout cas pour le Jazz, qui restait sur 9 victoires consécutives et même 20 succès sur les 21 derniers matchs. Utah conserve tout de même sa première place en NBA (24 victoires – 6 défaites) alors que les Clippers (22 victoires – 9 défaites) sont sur les talons des Lakers pour récupérer la deuxième place à l’Ouest.