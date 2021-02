Norman Powell et Terence Davis sauvent les Raptors à Minnesota

Depuis leur défaite face à ces mêmes Wolves lundi dernier, les Raptors ont retrouvé des couleurs avec deux victoires face aux Bucks, à Milwaukee. Et ça se voit en ce début de match. Toronto démarre avec De’Andre Bembry et Chris Boucher dans le cinq, et ça part fort, sur un 17-9 après un layup facile de Fred VanVleet qui a fait sauter le rookie Anthony Edwards sur une feinte de grand-père.

Norman Powell rentre à son tour en action, et l’arrière a encore la main chaude. Après son match à 29 points face aux Bucks, il réussit ses deux premiers tirs à 3-points. Karl-Anthony Towns essaie de limiter la casse mais ses Wolves sont déjà largués au score après le premier quart (28-15).

Jordan McLaughlin fait ce qu’il peut pour essayer de relancer Minny avec ses pénétrations jusqu’au cercle. Mais Powell rentre tout. Ses coéquipiers le cherchent à juste titre, il enchaîne deux nouvelles bombes derrière l’arc. A 11/40 aux tirs en cumulé, les deux équipes ne nous offrent pas leur meilleur basket en 2e quart et ça fait le jeu des Wolves qui passe un 14-4 en fin de mi-temps.

Mais Powell est encore là pour inscrire un 3-points de sécurité. Si les Wolves remportent le 2e quart (20-17), Powell permet tout de même à Toronto de rester confortablement devant à la pause (45-35), derrière 22 points, dont 14 en 2e quart.

Une 2e mi-temps tous azimuts !

Les Wolves restent sur leur belle dynamique au retour des vestiaires. Towns fait le métier dans la peinture avec plusieurs rebonds offensifs et Malik Beasley commence à se chauffer le poignet sur les tirs extérieurs. Rubio trouve Jake Layman sur la transition à 3-points et il n’y a plus que 3 points d’écart en fin de 3e quart.

Minnesota passe tout simplement un 23-1 conclu par un 3-points d’Edwards… et un dunk de mammouth du rookie sur la ligne de fond, écrabouillant Yuta Watanabe pour un poster monstrueux ! Les Raptors sont nettement sur le reculoir et ils encaissent un 29-13 en 3e quart. Minnesota a donc renverser la tendance avant le dernier quart-temps (64-58).

A -8, les Raptors se tournent de nouveau vers Powell qui répond présent à 3-points. Terence Davis s’y met aussi et Minnesota doit arrêter le match. Layman et Towns maintiennent l’avantage pour les locaux mais la pression défensive de Toronto commence à monter, avec une contre-attaque conclue par Siakam, plus la faute.

On est dans le money time et Powell profite d’une nouvelle balle perdue des Wolves pour partir au layup après un coast-to-coast à toute vitesse. Minnesota n’arrive plus à trouver le panier sur les deux dernières minutes, ce qui n’est pas le cas de Davis qui rentre le 3-points pour repasser devant à 33 secondes de la fin, pour le plus grand bonheur de Kyle Lowry qui improvise une petite danse sur le banc. Toronto s’impose au forceps (86-81) et présente un bilan équilibré (15v-15d) pour la première fois de la saison.