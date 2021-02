Evan Fournier et Nikola Vucevic résistent au coup de chaud de Stephen Curry

Avec Evan Fournier sur le terrain, Orlando n’est clairement pas la même équipe. La mauvaise série du Magic coïncide avec les problèmes de dos de son meilleur joueur, et son début de match face aux Warriors est juste parfait. Présent comme souvent au scoring, il est tout aussi important à la création. Lui et Vucevic se trouvent les yeux fermés et en défense Golden State ne peut pas faire grand-chose.

En face, coupé du ballon, Stephen Curry peine à trouver de bons tirs et à l’exception de Kelly Oubre Jr qui parvient à marquer quelques paniers c’est le néant côté californien. A l’inverse, le Magic ne se pose pas de questions. Toujours porté par Evan Fournier, Orlando se balade et Steve Kerr peut être mécontent (30-15).

Mais cette équipe de Golden State a la particularité de ne rien lâcher. Curry est enfin trouvé en mouvement en attaque et il remet son équipe sur le droit chemin grâce à son poignet magique. Le banc du Magic n’assure pas malgré Terrence Ross. Golden State inflige un 19-7 et n’a que plus que trois points de retard après 12 minutes (37-34).

Vucevic en triple-double

De retour sur le parquet, Nikola Vucevic permet à Orlando de dominer de nouveau dans la raquette. C’est compliqué pour les Warriors qui n’ont pas de pivots pour lutter face à la puissance du Monténégrin. Comme toujours, il est trouvé sur du jeu à deux et ses mains en or font la différence. Capable de marquer de loin, il n’oublie pas de venir écraser le cercle quand il le peut (55-48).

De nouveau dans les cordes, les Warriors s’en remettent comme souvent à Curry mais Orlando donne tout en défense sur la star de San Francisco. Et après Vucevic, c’est Evan Fournier qui martyrise les Warriors. Sept points de suite pour le Français qui permet à Orlando de mener de 13 points à la pause (64-51).

Au retour des vestiaires, Vucevic continue de faire des misères à Draymond Green (71-54). Obligé de stopper le jeu, Kerr a la chance de voir Curry prendre les choses en main et comme toujours ça fait des étincelles. Défensivement, le Magic font prise à deux dès que le double MVP a la balle en main, mais son intelligence de jeu lui permet de trouver un coéquipier ouvert assez facilement. Kelly Oubre Jr et Andrew Wiggins apportent du soutien au boss et Golden State revient au score (82-77).

Des Warriors renversants

Ce n’est plus du tout la même rencontre. Malgré les bonnes décisions prises par Fournier, Curry est sur une autre planète. Tout est facile pour lui et ses choix sont merveilleux. En patron, il remet son équipe devant au score et le doute commence à s’installer dans les têtes floridiennes (89-88).

Terrence Ross fait de la résistance, mais sur un panier primé de Draymond Green, Golden State passe devant pour attaquer le dernier quart-temps (94-93). Au plus mauvais moment, le Magic craque, et Damion Lee et Brad Wanamaker mettent le feu à la défense adverse (106-93).

Steve Clifford n’a pas d’autre solution, il est obligé de remettre en jeu Evan Fournier et de Nikola Vucevic plus tôt que prévu. Vucevic reprend sa domination aux rebonds et il brille en attaque par ses passes: A ses côtés, le funambule Fournier drive comme bon lui semble et Orlando, petit à petit, revient à l’approche du money time (108-104). Passeur pour Chuma Okeke puis trouvé poste bas par Fournier, Vucevic remet son équipe devant au score. Golden State vient d’encaisser un terrible 21-5 (113-111).

Jusqu’au bout, Curry maintient le suspense

C’est l’heure du « money-time ». Le moment préféré de Curry mais aussi de Vucevic, qui se rendent coup pour coup. Le pivot du Magic profite des belles offrandes de Fournier tandis que le chef Curry se faufile entre les écrans de ses coéquipiers pour marquer près du cercle (114-113). Orlando tient bon, et Ross puis Okeke marquent à 3-points et à une minute de la fin, ils semblent avoir donné la victoire à Orlando (121-114).

Mais avec Stephen Curry, un match n’est jamais terminé. Fournier et sa bande savent très bien que le ballon va lui revenir, mais malgré les grosses défenses, Curry marque deux tirs dont lui seul a le secret (121-120). Les Warriors font faute sur Vucevic et ce dernier assure sur la ligne. La balle d’égalisation revient à Curry qui cette fois-ci ne peut pas scorer. Orlando peut célébrer ce succès, c’est une très belle victoire.