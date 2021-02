Joel Embiid (50 points) dans une autre dimension face aux Bulls

Il a pris les Bulls par les cornes et ne les a plus lâchés. Joel Embiid a dû signer sa meilleure performance en carrière pour repousser une équipe de Chicago qui n’était décidée à faire une croix sur ce match, malgré leur impossibilité à contenir le pivot adverse. Oui car ni Wendell Carter Jr., ni Thaddeus Young, ni aucun Bull n’a pesé bien lourd face à lui.

Si Philadelphie, de nouveau privé de Ben Simmons (malade), a fait la course en tête pendant la majorité de la rencontre, cela ne l’a jamais été de beaucoup. À la pause, les locaux ne comptent en effet que 5 points d’avance (58-53). Cet écart grimpe à 10 unités dans les minutes qui suivent (83-73).

Mais avec une nouvelle séquence mitigée pour les hommes du banc des 76ers, encore à cheval sur la fin du troisième quart-temps et l’entame du quatrième, Chicago va reprendre les devants (87-89) avant un « money time » prometteur.

Zach LaVine se retrouve dans le « money time »

Avec Tomas Satoransky, Ryan Arcidiacono ou le encore très bon Thaddeus Young, tous les trois à 10 points ou plus, le banc des Bulls fait une meilleure impression que celui des Sixers, même si Dwight Howard ne passe pas loin du double-double en face. Leur contribution permet de compenser un peu la maladresse affichée par certains titulaires à l’instar de Coby White ou de Zach LaVine, très en difficulté avec leur tir longue distance.

Exception faite de Danny Green, Philadelphie n’est pas beaucoup plus à la fête derrière l’arc avec seulement 7 paniers primés inscrits. On l’aura compris : cette fin de match se disputera près du cercle. Joel Embiid a beau avoir dominé tout au long de la partie, le pivot a consigne de servir son lieutenant en chef, Tobias Harris, auteur d’un match plein, poste bas dans les dernières minutes.

Face à Garrett Temple, l’ancien joueur des Clippers affiche la qualité de son « hook » et prouve que cette relation poste haut – poste bas, avec son pivot à l’extérieur, n’est pas une si mauvaise idée. Mais les 76ers ne sont pas à l’abri car LaVine retrouve soudainement des couleurs. Après son gros dunk en contre-attaque, il termine par deux fois au cercle devant Embiid puis envoie un « stepback » à 3-points, l’un de ses rares tirs lointains convertis (105-103).

Joel Embiid termine son travail

La balle revient alors logiquement au monstre de la soirée : Joel Embiid. Le pivot a passé sa soirée à sanctionner soit près du cercle, soit avec des « jumpers » principalement dans l’axe du panier, autour de la ligne des lancers-francs. Pour finir le match, il a l’ancien local de l’étape Thaddeus Young sur le dos. Le pivot n’a qu’à partir en dribble avec puissance devant lui pour obtenir le coup de sifflet et s’inviter sur la ligne.

Là où Embiid, qui shoote autant de lancers que l’équipe adverse, ne tremble quasiment pas. À 40 secondes du terme, le pivot décide cette fois de ne pas aller vers le cercle mais d’envoyer et convertir un long « stepback » depuis la ligne de fond. Un bon prétexte pour lui pour « chauffer » un Wells Fargo Center quasi vide et surtout d’achever les derniers espoirs des Bulls car Zach LaVine n’a plus de jus.

Avec cette victoire, les Sixers (20v-10d) confirment leur leadership à l’Est avant un déplacement à Toronto dimanche. Les Bulls (12v-16d) accueillent les Kings la nuit prochaine.