Chris Paul donne le tournis aux Pelicans

À quelques jours de l’annonce des remplaçants pour le All-Star Game, Chris Paul vient d’ajouter un argument de poids à sa candidature. C’est lui qui a lancé le retour fulgurant de son équipe en haussant l’intensité défensive de son équipe et en disséquant les Pelicans de l’autre côté. Moins de cinq minutes après le début dernier quart-temps, Paul comptait quatre passes décisives pour permettre à DeAndre Ayton et à un Jae Crowder en feu de passer un 17-2 aux Pelicans (108-104) !

Chris Paul se rappelle au bon souvenir de La Nouvelle-Orléans

Dans le sillage de son meneur de jeu, Phoenix déroule et le score de cette dernière période en devient risible. 29-5, 37-7 puis finalement 41-12 après trois minutes de garbage time. Les Suns terminent le quart-temps à 7 sur 11 à 3-points, tout en maintenant La Nouvelle-Orléans à 4 sur 24 aux tirs !

Les Pelicans avaient pourtant le match bien en main. Après un premier quart-temps équilibré, ils avaient réussi à prendre le contrôle des opérations grâce à un 14-0 lancé par le duo Zion Williamson – Brandon Ingram (54-47). Il aura fallu l’adresse extérieure de Frank Kaminsky pour garder les Suns au contact alors que la paire Lonzo Ball – Eric Bledsoe prenait l’ascendant sur Chris Paul et Devin Booker (66-59).

Un retournement de situation imprévisible

Malgré un bon passage de Booker, un Lonzo Ball au four et au moulin permettait à La Nouvelle-Orléans de confirmer la tendance du deuxième quart-temps. L’ancien Laker enchaînait alors tirs de loin et passes décisives pour envoyer Zion Williamson deux fois au alley oop. Rien ne laissait alors présager que les Pelicans allaient s’écrouler pour finir le match.

Très critique contre son équipe dans la semaine, Stan Van Gundy est loin d’être exempt de tout reproche. Alors que Monty Williams a lui su trouver des solutions pour relancer son équipe, l’entraineur de La Nouvelle-Orléans n’a pas su trouver les mots ni les schémas tactiques pour sortir ses joueurs d’un quatrième quart-temps cauchemardesque.