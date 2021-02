Milwaukee retrouve des couleurs face au Thunder

Les Bucks ont mis fin à une série de cinq revers (dont une défaite à OKC) en disposant du Thunder à la maison, renouant avec leurs fondamentaux : une défense defer, un Giannis Antetokounmpo dominateur, un Khris Middleton en lieutenant et un « supporting cast » efficace dans sa diversité.

Une fois encore, l’entame n’est pourtant pas des plus rassurantes. Les locaux ne scorent que 16 points en 12 minutes et voit OKC conclure le premier acte par un 6-0 initié par le dunk de Luguentz Dort pour prendre les devants au score (16-20). Giannis Antetokounmpo doit hausser le ton au niveau de l’agressivité et il va chercher un dunk pour égaliser. Il trouve ensuite Bobby Portis à trois reprises puis décale Pat Connaughton à 3-points pour alimenter un 8-2 qui remet Milwaukee à l’endroit (32-36).

Les 3-points de Théo Maledon et Al Horford maintiennent le Thunder dans le coup. Cette fois, c’est Khris Middleton qui doit alors s’employer en scorant 7 points en moins de deux minutes pour permettre aux siens de conserver une courte avance à la pause (46-42).

Le Thunder ne lâche jamais

Le déclic intervient finalement au retour des vestiaires pour les troupes de Mike Budenholzer qui entament la période par un 14-0, série marquée par les 3-points de DJ Augustin et Giannis Antetokounmpo ainsi qu’un nouveau dunk du Grec (60-42). L’écart grimpe jusqu’à +22 après un bon passage de Bryn Forbes (69-47), mais OKC reste fidèle à ses valeurs et ne lâche pas la rencontre.

Mieux, le trio Diallo-Dortz-Roby ramène son équipe à -16 à 12 minutes de la fin (78-62) et voit ensuite Théo Maledon, Al Horford, et Shai-Gilgeous contribuer à un 12-3 pour revenir à -7 à l’entrée du money-time (83-76) !

Le 3-points de Khris Middleton calme les ardeurs des jeunes troupes de Mark Daigneault, ensuite contraints de constater les dégâts lorsque le même Middleton trouve Giannis Antetokounmpo dans les airs sur remise en jeu, donnant une bouffée d’air à Milwaukee (90-76).

Cette fois, OKC ne reviendra pas. Donte DiVicenzo à 3-points et Giannis Antetokounmpo aux lancers-francs peuvent alors conclure sans trembler pour un succès 98-85 qui va faire le plus grand bien au moral des troupes.