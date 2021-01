Sacramento et les tweets de la discorde

Trois défaites de suite, et voilà Sacramento qui s’offre déjà une mini-crise à cause des tweets de deux pères de joueurs. Après le papa de Marvin Bagley III, c’est le père de De’Aaron Fox qui en a remis une couche en demandant le transfert du jeune intérieur. À chaque fois, les tweets ont été effacés, mais les traces sont tenaces. Difficile de dire si ça pèse sur le groupe, mais la franchise se serait évidemment bien passée de cette nouvelle polémique.

« Je ne crois pas que quiconque sur le terrain se préoccupe de ces deux tweets » assure pourtant De’Aaron Fox. « Et si c’est le cas, vous ne devriez pas vous en faire car des enfoirés continueront de tweeter tant que vous serez en NBA. Si ça vous préoccupe, je ne sais pas quoi vous dire. »

Pour Luke Walton, la fessée reçue à San Francisco n’a aucun lien avec cette histoire de tweets. « Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça a un lien avec notre jeu. On a simplement été mauvais. »

« Si vous jouez au basket et que vous vous prenez la tête avec ce quelqu’un a écrit sur Twitter, alors ce n’est pas fait pour vous. »

Puisque Marvin Bagley III ne veut pas évoquer le sujet, c’est De’Aaron Fox qui s’y colle à nouveau. « D’abord, ça n’a pas été évoqué… Marvin, Luke et moi en avons parlé cinq secondes parce que ce n’est pas important » précise le meneur des Kings. « Comme je l’ai dit, si vous jouez au basket et que vous vous prenez la tête avec ce que quelqu’un a écrit sur Twitter, alors ce n’est pas fait pour vous. Je suis 100% honnête quand je vous dis que personne n’y pense ici quand on est sur le terrain. »

Un confrère demande alors au meneur si le fait que Marvin Bagley III ait refusé de démentir toute envie de départ a joué dans l’attitude du groupe, et le meneur est catégorique : « Je pense que 95% du groupe n’a pas vu l’interview, et donc je crois que ça n’aurait rien changé à ce qu’il s’est passé ce soir. On n’a simplement pas bien joué. »

Marvin Bagley III le premier d’ailleurs avec un 2 sur 9 aux tirs et trois balles perdues. Mais Luke Walton le défend : « Ce n’est pas juste de pointer du doigt Marvin après ce mauvais match car l’ensemble de l’équipe a mal joué. Beaucoup de joueurs ont eu un match sans ce soir. Je l’ai déjà dit, Marvin a un avenir très brillant en NBA, et il doit continuer de travailler. Mais ce soir, c’était d’abord une pauvre prestation de l’ensemble de l’équipe. »