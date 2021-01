Marvin Bagley III essaie de rester dans sa bulle

Le début de saison des Kings était plutôt encourageant, mais c’était sans compter sur le père de Marvin Bagley III, qui s’est permis de demander le trade de son fils, estimant que Luke Walton ne l’utilisait pas comme il le fallait.

Pour essayer de garder le cap, le joueur a tout d’abord préféré botter en touche en débutant sa visioconférence en demandant de ne pas être interrogé sur le début de polémique du tweet ensuite supprimé par la « Team Bagley ». Il n’a en revanche pas profité de l’occasion pour clarifier ses intentions ni déclarer sa flamme aux Kings, assurant qu’il tâchait de contrôler ce qui était en son pouvoir, et de ne pas écouter ce qui pouvait se dire à l’extérieur.

« La plupart du temps, je me fiche de ce que les gens disent. Les gens parlent tout le temps, mais ils ne sont pas à ma place, dans mes baskets chaque jour, ils n’ont pas à faire le travail que j’accomplis chaque jour. Il faut juste comprendre que ce que les gens disent ne me fera ni avancer ni reculer. Au final, je reste la même personne, j’ai toujours les mêmes objectifs, et je vais juste faire en sorte de les atteindre. Le reste et tous les autres bruits de couloir n’ont même pas d’importance », a-t-il déclaré dans le Sacramento Bee.



L’union fait la force

Comme l’avait fait son coach face à ce début de polémique, Marvin Bagley III se concentre sur son jeu. Et jusqu’à présent, l’intérieur trouve lui aussi qu’il est plutôt sur la bonne voie.

« J’ai l’impression qu’à chaque match, je m’améliore. Se remettre dans le rythme, c’est un processus. Je suis en train de comprendre les choses, surtout les choses nouvelles, donc comme je l’ai dit, je vais continuer à avancer. Quoi qu’il arrive, je vais continuer à avancer, afin d’être prêt chaque jour ».

Luke Walton a une nouvelle fois rappelé le besoin d’unité au sein du groupe face à ce genre d’événements, prenant exemple sur son expérience de joueur, notamment avec les Lakers.

« Les bonnes équipes dans lesquelles j’ai joué, à part probablement mon année rookie où Shaq et Kobe étaient un peu l’un sur l’autre, mais dans la plupart de ces bonnes équipes dont je faisais partie en tant que joueur, nous avons ressenti la responsabilité de ne pas laisser ces choses extérieures s’immiscer et nous affecter », a-t-il ajouté.

Même si Luke Walton et Marvin Bagley III veulent rester sourds à ces bruits, ils ont dû moyennement apprécier de voir que le père de De’Aaron Fox s’est aussi exprimé sur le sujet avec un très clair : « Transférez-le ! ».